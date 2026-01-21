  • 21 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Gennaio 2026 -
Cronaca | Ragusa

Ragusa, arresto di un 33enne per violazione degli arresti domiciliari e spaccio di stupefacenti

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 21 Gennaio 2026 – Investigatori della Squadra Mobile di Ragusa, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, hanno arrestato un uomo di 33 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari.
Il provvedimento giudiziario della custodia cautelare è stato adottato a seguito di un’attenta attività investigativa svolta a fine dicembre scorso.
Le indagini, condotte tramite appostamenti e osservazioni, hanno documentato un’attività di spaccio di sostanza stupefacente mentre il 33enne si trovava sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.
Espletate le formalità di rito, è stato trasferito alla casa circondariale di Ragusa.

© Riproduzione riservata
589095

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Ragusa, arresto di un 33enne per violazione degli arresti domiciliari e spaccio di stupefacenti”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube