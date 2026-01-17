  • 17 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Gennaio 2026 -
Attualità | Modica | Sindacale | Slider

Modica. Michelangelo Aurnia nuovo Presidente dell’Ordine ibleo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 17 gennaio 2026 – Michelangelo Aurnia è stato eletto alla guida dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa. L’elezione, caratterizzata da una straordinaria affluenza alle urne (96%), testimonia la grande partecipazione e vitalità della categoria. A comporre il resto del Consiglio direttivo 2026/2030 saranno: Tiziana Vitale, Luca Genovese, Carmelo Frasca, Sergio Cassisi, Patrizia Caccamo, Pina Bommaci, Alessandro Raniolo, Sergio Posata, Rosa Anna Paolino e Sonia Mallia.
Il mandato di Aurnia si pone in una prospettiva di continuità rispetto al direttivo uscente e al contempo di forte proiezione verso il futuro, con un manifesto programmatico che punta a riconoscere un ruolo di leadership alla categoria che deve agire come costruttore consapevole del futuro professionale, garantendo la crescita del ruolo del commercialista nel panorama socio-economico provinciale.
“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità” ha dichiarato il neopresidente Michelangelo Aurnia. “La massiccia partecipazione al voto testimonia una categoria viva che chiede di essere protagonista. Con il nostro programma vogliamo lavorare in continuità con quanto fatto e nello stesso tempo imprimere un indirizzo di innovazione e autorevolezza alla categoria per costruire una professione capace di governare il cambiamento con competenza, etica e una visione lungimirante. L’Ordine continuerà a consolidarsi come la casa comune di ogni iscritto, garantendo un’effettiva rappresentanza e una tutela costante a tutte le anime della categoria, per riscoprire il valore della solidarietà professionale come condizione necessaria per trasformare la nostra pluralità in una forza d’impatto unitaria e autorevole”.
Michelangelo Aurnia, classe 1980, nato a Caracas (Venezuela), laureato in Economia delle Amministrazioni pubbliche alla Bocconi di Milano, è un professionista di consolidata esperienza iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ed è il primo modicano a ricoprire l’incarico di presidente dell’Odcec. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo nella consulenza societaria e fiscale, distinguendosi per l’impegno costante nella vita ordinistica (tesoriere uscente, presidente della commissione Crisi d’impresa e dell’Unione giovani dottori commercialisti). E’ titolare di uno studio di consulenza fiscale e societaria a Modica ed è specializzato nella contabilità degli enti pubblici. E’ sposato e ha 2 figli.

© Riproduzione riservata
588645

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube