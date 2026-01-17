  • 17 Gennaio 2026 -
  • 17 Gennaio 2026 -
Acate | Sindacale

Acate. Prospettive dell’area artigianale al centro del confronto tra la Cna di Ragusa e il sindaco Fidone

Tempo di lettura: 2 minuti

Acate, 17 gennaio 2026 – La Cna territoriale di Ragusa ha incontrato il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, per confrontarsi sul bando relativo alla zona artigianale pubblicato recentemente dalla Regione. L’incontro si è svolto in un clima di proficuo confronto e ha visto la partecipazione anche della Cna Pensionati, che ha presentato le proprie indicazioni e proposte, come già avvenuto con altri Comuni del territorio.
Durante la riunione, il sindaco Fidone ha assicurato il massimo impegno dell’amministrazione comunale affinché siano garantiti i riscontri dovuti alle imprese insediate nelle aree produttive. Fidone ha sottolineato come questo percorso rappresenti un’opportunità importante per sostenere concretamente gli artigiani locali e favorire lo sviluppo economico, in linea con l’obiettivo di offrire risposte concrete alle esigenze delle realtà produttive.
La Cna ha espresso apprezzamento per la disponibilità del sindaco e per l’attenzione dedicata alle istanze del comparto artigiano, ribadendo la volontà di continuare a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte per promuovere la crescita e la competitività del territorio. La Cna, inoltre, ha assicurato che non farà mancare la propria presenza ad Acate organizzando insieme con il sindaco dei momenti di discussione sia per le imprese, e dunque offrendo servizi, sia per sviluppare politiche sociali mirate per la terza età.

