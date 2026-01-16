  • 16 Gennaio 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Furti in due abitazioni sulla Modica Mare

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 16 Gennaio 2026 – Due furti in altrettante abitazioni sono stati messi a segno da ignoti malviventi. Le residenze, limitrofe una con l’altra, si trovano sulla Sorda Sampieri, la cosiddetta “Modica Mare”. Rubati gioielli e oggetti preziosi per alcune migliaia di euro. Indaga la polizia.

1 commento su “Furti in due abitazioni sulla Modica Mare”

  1. Gino

    Naturalmente saranno avviate indagini, ma una volta presi saranno liberi nella stessa giornata, E senza fornire nomi e foto anche se fossero stati presi con le mani nel sacco.
    E se li beccate in casa, mi raccomando, non rimproverateli, o sarete denunciati a risarcire questi onesti lavoratori. Perché le vittime in questo circo chiamato Italia, sono i cittadini onesti.

    3

