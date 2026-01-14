Comiso. Riduzione TARI dell’8%: meno tasse, stessa qualità dei servizi

I gruppi consiliari di maggioranza Fratelli d’Italia, Ideazione e Comiso Vera accolgono con grande soddisfazione l’approvazione in Consiglio Comunale del Piano Economico Finanziario e delle nuove tariffe TARI, che prevedono una riduzione complessiva dell’8% della tassa sui rifiuti a beneficio di cittadini e attività produttive.

Un risultato concreto, che testimonia la volontà politica dell’Amministrazione di alleggerire la pressione fiscale senza sacrificare la qualità dei servizi essenziali. Una scelta possibile grazie a una gestione attenta delle risorse pubbliche, improntata a responsabilità, programmazione e tutela dell’interesse collettivo. La diminuzione delle tariffe TARI è il frutto di un lavoro puntuale di revisione dei costi del servizio di igiene ambientale e di una programmazione finanziaria rigorosa, che dimostra come sia possibile coniugare equilibrio di bilancio, sostenibilità economica ed efficienza operativa. Una scelta che va nella direzione di sostenere famiglie e imprese in una fase economica complessa, trasformando la buona amministrazione in benefici concreti.

Come gruppi di maggioranza riteniamo che questo intervento rappresenti un segnale chiaro di coerenza e credibilità rispetto agli impegni assunti con la città. Ridurre le tasse non è uno slogan, ma il risultato di scelte politiche precise e di una visione amministrativa orientata al medio e lungo periodo. Questo provvedimento non è un punto di arrivo, ma parte di un percorso più ampio: continuare a migliorare l’efficienza dei servizi comunali, rafforzare l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità e costruire una fiscalità sempre più equa, trasparente e sostenibile.

Fratelli d’Italia, Ideazione e Comiso Vera confermano il proprio sostegno a un’azione amministrativa concreta e orientata ai risultati, fondata su un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini che si consolida attraverso decisioni responsabili e tangibili.

