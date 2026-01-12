L’istituto “Carlo Amore Piano Gesù”- Plesso De Amicis di Modica ottiene la certificazione Eco-Schools e la Bandiera Verde

Modica, 12 gennaio 2026 – Importante riconoscimento per l’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Amore – Piano Gesù”, Plesso De Amicis di Modica, che ha ottenuto la certificazione Eco-Schools e la prestigiosa Bandiera Verde, simbolo internazionale dell’impegno delle scuole per lo sviluppo sostenibile. La Commissione nazionale del programma internazionale Eco-Schools, valutando positivamente il lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, ha riconosciuto l’impegno dell’istituto nell’applicazione del programma, premiando le numerose attività finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale, alla tutela delle risorse naturali e alla diffusione di buone pratiche e stili di vita sostenibili all’interno e all’esterno della comunità scolastica. «Questo riconoscimento rappresenta per la nostra scuola un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato l’Assessore all’Ecologia e Ambiente del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro – perché certifica un percorso educativo condiviso che mette al centro la responsabilità ambientale, la partecipazione attiva degli studenti e la collaborazione tra scuola, famiglie e territorio. I nostri alunni sono stati i veri protagonisti di questo cammino e hanno dimostrato come l’educazione alla sostenibilità possa tradursi in azioni concrete». La scuola si conferma così punto di riferimento nel territorio per la tutela dell’ambiente, distinguendosi per l’impegno costante nella formazione di cittadini consapevoli, responsabili e attenti alle sfide ambientali del presente e del futuro. La certificazione Eco-Schools, che accomuna l’istituto a scuole di oltre 80 Paesi nel mondo, ha validità annuale e rappresenta uno stimolo a proseguire con rinnovato entusiasmo anche nei prossimi anni. Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore Cannizzaro, che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra scuola e amministrazione comunale: «Il risultato ottenuto dall’I.C. Carlo Amore – Piano Gesù dimostra che investire sull’educazione ambientale significa investire sul futuro della nostra comunità. Come amministrazione continueremo a sostenere le scuole che promuovono la cultura del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, perché i giovani rappresentano il vero motore del cambiamento». Il traguardo raggiunto – ha aggiunto l’assessore – è stato possibile anche grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale di Modica e dell’Ufficio Ecologia, che hanno affiancato la scuola nel percorso di sensibilizzazione ambientale. Un risultato significativo che rafforza il legame tra scuola e territorio e testimonia l’importanza di una rete educativa attenta allo sviluppo sostenibile. Questo riconoscimento va a sommarsi a quelli già ottenuti da altri istituti scolastici della città nei mesi scorsi, rappresentando un vero motivo di orgoglio per il mondo scolastico modicano e per l’intera comunità cittadina. La cabina di regia per il raggiungimento di questi importanti traguardi è stata coordinata dall’Assessore all’Ambiente del Comune di Modica, insieme alla sua squadra, con il fondamentale supporto del prof. Corrado Monaca. Un sentito ringraziamento va infine all’ex Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Patrizia Valenti, per aver creduto sin da subito nel progetto e per aver stanziato le risorse necessarie all’iscrizione di tutti. Un ringraziamento particolare va alla dirigente scolastica Giulia D’Urso, che con visione, sensibilità e costante attenzione ai temi ambientali ha sostenuto e promosso il percorso Eco-Schools dell’istituto, favorendo il coinvolgimento attivo di tutta la comunità scolastica. Un sentito apprezzamento è rivolto anche alla referente del progetto, Marinella Cappello, per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha coordinato le attività, accompagnando studenti e docenti in un percorso educativo di grande valore formativo e civico.

