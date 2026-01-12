Iniziati i lavori del IV stralcio del lungomare Raganzino a Pozzallo

Pozzallo, 12 gennaio 2026 – Si apre oggi il cantiere del penultimo stralcio dei lavori di arredo e ammodernamento del Lungomare di Raganzino, che si concluderanno prima della

prossima stagione estiva. Nuova pavimentazione, illuminazione artistica, arredi, siepi, alberi, aree giochi. E poi, predisposizione della “fontana a rasoio” che sarà successivamente

completata e messa in funzione nell’ultimo lotto, in cui è già pronto il progetto e in

attesa del finanziamento europeo del SIRU.

