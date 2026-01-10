Ragusa, nasce ufficialmente il Comitato per il SÌ: Fabio Borrometi alla presidenza

RAGUSA, 10 Gennaio 2026 – Si è costituito oggi a Ragusa il Comitato provinciale per il SÌ, un’iniziativa che punta a mobilitare il territorio in vista dei prossimi appuntamenti referendari. Il gruppo, composto da figure attive nel tessuto sociale e professionale della provincia, si propone di promuovere un’informazione capillare sulle ragioni del sostegno al quesito.

Alla guida del progetto è stato nominato, in qualità di Presidente, Fabio Borrometi. Ad affiancarlo nella gestione operativa e strategica sarà Sabrina Micarelli, che ricoprirà il ruolo di Vicepresidente. La gestione amministrativa e la tesoreria sono state affidate a Gaetano Mauro.

Il consiglio direttivo si avvale inoltre di una squadra affiatata di consiglieri, pronti a coordinare le attività nei vari comuni della provincia: Mariacristina Minardo, Piero Armenia, Giancarlo Cugnata e Lucia Bertucci.

Il Comitato ha l’obiettivo di creare spazi di confronto pubblico e gazebo informativi per spiegare ai cittadini l’importanza del voto favorevole. “L’obiettivo è quello di essere presenti tra la gente, portando avanti una campagna basata sul merito dei quesiti e sul futuro della nostra comunità”, hanno dichiarato i membri a margine della costituzione.

Nelle prossime settimane verrà reso noto il calendario dei primi incontri pubblici che toccheranno i principali centri del ragusano.

