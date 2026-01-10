  • 10 Gennaio 2026 -
Comiso | Politica

Pd. “Comiso soffre sotto il peso di scelte poco lungimiranti”

Bellassai: "Ecco in che modo proponiamo il cambiamento"
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 10 gennaio 2026 – “A nome del gruppo consiliare del Partito Democratico di Comiso, sento il dovere di tracciare un bilancio schietto e veritiero sull’anno politico-amministrativo appena concluso. Il 2025 ci consegna una città che soffre sotto il peso di scelte poco lungimiranti: è tempo di guardare in faccia la realtà e proporre con forza un cambiamento concreto e necessario”.
Così il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai. “Nel corso del 2025 – afferma Bellassai – i cittadini di Comiso hanno dovuto affrontare un aumento significativo della pressione fiscale locale. Tasse e imposte – dall’Imu alla Tari – sono cresciute senza che tali sacrifici si siano tradotti in un miglioramento apprezzabile dei servizi comunali o della qualità della vita. Una verità amara, che si riflette ogni giorno nelle famiglie, nei commercianti e nelle imprese del territorio. Il Partito Democratico chiede trasparenza nella gestione delle risorse e propone l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio, affinché ogni euro versato dai cittadini sia investito in servizi tangibili come la manutenzione del verde pubblico, la pulizia urbana e l’assistenza sociale”.
“Le fasce più fragili della popolazione – ancora Bellassai – continuano a vivere in condizioni di disagio, con servizi di assistenza spesso insufficienti o troppo burocratici. Il Pd propone la creazione di uno sportello sociale unico, capace di orientare e sostenere chi si trova in situazioni di difficoltà, e l’avvio di progetti di inclusione attiva per anziani, disabili e famiglie in condizioni di vulnerabilità. Solo così potremo costruire una comunità che non lascia indietro nessuno. La gestione delle imposte locali, in particolare Imu e Tari, ha prodotto un impatto negativo evidente sia sulle famiglie sia sulle attività produttive. L’aumento delle tariffe, a fronte di servizi invariati o peggiorati, è inaccettabile. Il Partito Democratico propone la revisione dei criteri di calcolo delle tariffe, con l’introduzione di agevolazioni per le fasce deboli e per le attività che contribuiscono alla vitalità del centro storico. È necessario, inoltre, rendere più efficiente il servizio di raccolta rifiuti, premiando chi differenzia e riducendo sprechi e costi superflui”.
“Il bilancio comunale – continua il capogruppo – appare sempre più rigido, vincolato da scelte che preferiscono il ricorso al debito piuttosto che una gestione oculata delle risorse. Questa strategia, miope e pericolosa, rischia di ipotecare il futuro della città. Il Pd chiede una svolta: occorre rivedere le priorità di spesa, puntare su investimenti che generino valore sociale e ridurre progressivamente il debito attraverso una programmazione responsabile e condivisa. La percezione di insicurezza è cresciuta tra i cittadini, soprattutto nelle aree più sensibili e nei quartieri periferici. Il Partito Democratico, a tal proposito, propone un piano integrato di sicurezza urbana, che preveda la riqualificazione degli spazi pubblici, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in punti strategici e il rafforzamento della collaborazione tra forze dell’ordine e comunità locale. La manutenzione del verde pubblico e degli spazi ambientali risulta insufficiente. Zone che dovrebbero essere il cuore pulsante della socialità cittadina si presentano spesso trascurate e poco accoglienti. Il Pd propone un piano straordinario di riqualificazione delle aree verdi, con il coinvolgimento di associazioni e cittadini e la promozione di iniziative di educazione ambientale nelle scuole. Gli impianti sportivi e gli spazi comunitari versano in condizioni di evidente degrado o abbandono, privando i cittadini di luoghi fondamentali per il benessere e la crescita sociale. Il Partito Democratico chiede l’immediata messa in sicurezza e la riqualificazione di tali strutture, favorendo la gestione partecipata da parte di società sportive e associazioni del territorio. Il centro storico di Comiso sta vivendo una progressiva desertificazione commerciale e sociale. Il Pd propone un piano di rilancio che includa incentivi per nuove attività, eventi culturali diffusi e una strategia di valorizzazione del patrimonio architettonico. Solo così sarà possibile restituire vitalità e bellezza al cuore della nostra città”.
“Siamo consapevoli delle difficoltà – prosegue Bellassai – ma altrettanto convinti che Comiso meriti di più. Il Partito Democratico si impegna a lavorare senza sosta per una piattaforma politica più equa, inclusiva e capace di rispondere concretamente ai bisogni di tutti. Invitiamo cittadini, associazioni e forze sociali a partecipare attivamente alla costruzione di una nuova stagione di progresso e solidarietà”.

© Riproduzione riservata
