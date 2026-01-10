Modica, tentò di incendiare il Municipio: resta in carcere Mario Giorgio Benzi

RAGUSA, 10 Gennaio 2026 – Si è tenuto davanti al Tribunale di Ragusa il processo per direttissima a carico di Mario Giorgio Benzi, il pregiudicato modicano arrestato nella mattinata di venerdì scorso a seguito del grave episodio avvenuto presso Palazzo San Domenico.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giovanni Bruno, è comparso davanti al giudice monocratico Maria Rabini. Il magistrato, valutata la gravità dei fatti e i riscontri forniti da Carabinieri e Polizia Locale, ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.

Il legale della difesa ha, contestualmente, richiesto i termini a difesa, portando il giudice al rinvio del dibattimento: l’udienza è stata aggiornata al prossimo 4 febbraio.

Sono tre i reati contestati a Benzi in merito ai fatti di venerdì mattina: tentata estorsione(per aver cercato di ottenere somme di denaro attraverso l’uso della violenza), tentato incendio (per il tentativo di appiccare il fuoco all’ingresso della sede del Comune di Modica), furto aggravato (l’uomo si sarebbe, infatti, impossessato di una tanica di benzina rubandola da un furgoncino in sosta, utilizzandola poco dopo per cospargere l’ingresso di Palazzo San Domenico).

