Commemorazione terremoto 1693. A Comiso processione col simulacro del Patrono San Biagio

Comiso, 10 gennaio 2026 – Domenica momento atteso per i fedeli di Comiso e per i numerosi devoti presenti nella parrocchia Santa Maria delle Stelle. Infatti, in occasione del 333° anniversario del terremoto del 1693, ci sarà spazio per la solennità della dedicazione della chiesa Madre. Questi gli appuntamenti della giornata, così come ricordato dal parroco, il sacerdote Fabio Stracquadaini. Alle 9 e alle 11, in chiesa Madre, ci saranno le celebrazioni eucaristiche. Al termine della celebrazione delle 11, esposizione eucaristica continuata. Alle 15 la celebrazione del Vespro durante cui sarà ricordato il grande terremoto del 1693. Alle 17, poi, è prevista la processione con il simulacro del patrono San Biagio che interesserà le seguenti vie: mons. Rimmaudo, piazza Fonte Diana, Di Vita, Umberto, Casmene, Veneto, Puglie, viale della Resistenza, San Biagio. Quindi, il rientro del simulacro di San Biagio nella propria chiesa e la sistemazione sull’altare maggiore. Il parroco ricorda che la santa messa delle 18,30 non sarà celebrata. Accompagnerà la processione il corpo bandistico “Diana” di Comiso. Gli appuntamenti religiosi in questione beneficiano del sostegno mediatico dell’azienda Gali group trasporti & logistica di Ispica che riserva grande attenzione a eventi di questo tipo, soprattutto a quelli che si svolgono nei vari centri dell’area iblea. Qui a Comiso, in particolare, il fervore religioso è degno della massima considerazione.

