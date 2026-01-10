  • 10 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Gennaio 2026 -
Attualità | Comiso

Commemorazione terremoto 1693. A Comiso processione col simulacro del Patrono San Biagio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 10 gennaio 2026 – Domenica momento atteso per i fedeli di Comiso e per i numerosi devoti presenti nella parrocchia Santa Maria delle Stelle. Infatti, in occasione del 333° anniversario del terremoto del 1693, ci sarà spazio per la solennità della dedicazione della chiesa Madre. Questi gli appuntamenti della giornata, così come ricordato dal parroco, il sacerdote Fabio Stracquadaini. Alle 9 e alle 11, in chiesa Madre, ci saranno le celebrazioni eucaristiche. Al termine della celebrazione delle 11, esposizione eucaristica continuata. Alle 15 la celebrazione del Vespro durante cui sarà ricordato il grande terremoto del 1693. Alle 17, poi, è prevista la processione con il simulacro del patrono San Biagio che interesserà le seguenti vie: mons. Rimmaudo, piazza Fonte Diana, Di Vita, Umberto, Casmene, Veneto, Puglie, viale della Resistenza, San Biagio. Quindi, il rientro del simulacro di San Biagio nella propria chiesa e la sistemazione sull’altare maggiore. Il parroco ricorda che la santa messa delle 18,30 non sarà celebrata. Accompagnerà la processione il corpo bandistico “Diana” di Comiso. Gli appuntamenti religiosi in questione beneficiano del sostegno mediatico dell’azienda Gali group trasporti & logistica di Ispica che riserva grande attenzione a eventi di questo tipo, soprattutto a quelli che si svolgono nei vari centri dell’area iblea. Qui a Comiso, in particolare, il fervore religioso è degno della massima considerazione.

© Riproduzione riservata
588033

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube