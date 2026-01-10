  • 10 Gennaio 2026 -
  10 Gennaio 2026
Ragusa | Sport

Bike, Allievi primo anno. Il ragusano La Porta campione regionale di Coppa Sicilia Cross-Country olimpico

Ragusa, 10 gennaio 2026 – L’atleta ragusano Giovanni La Porta si è laureato, nella stagione 2025, campione regionale di Coppa Sicilia Cross-Country Olimpico (Xco), categoria di mountain bike allievi di primo anno, per i colori della società sportiva Pedale Ibleo. L’ambita maglia è stata consegnata al ciclista ibleo nel corso dell’Oscar del Ciclismo organizzato ad Agrigento dal Comitato regionale della Federazione ciclistica italiana, alla presenza dei vertici federali e dei campioni del ciclismo siciliano Damiano Caruso e Filippo Fiorelli, ospiti della serata.

Giovanni La Porta taglia il suo traguardo di campione regionale di Coppa Sicilia Xco dopo una stagione che lo ha visto distinguersi ai primi posti, affrontando con tenacia e determinazione le gare dei suggestivi circuiti siciliani caratterizzati da percorsi misti con salite, discese tecniche, ostacoli e tratti di sentieri forestali nelle città di Modica, Santa Ninfa, Pietraperzia, Randazzo, Ragusa, Agrigento e Bagheria. La somma dei punti ottenuti nei piazzamenti gli è valsa la maglia del primo posto. Ad accompagnare l’atleta ragusano per la premiazione è stata la presidente uscente del Pedale Ibleo, Claudia Ruggeri.

Ottimo secondo posto nella stagione 2025 per l’altro atleta del Pedale Ibleo, Gianmarco Occhipinti, nella competizione di Coppa Sicilia Xco categoria allievi secondo anno.

Ai due atleti sono state espresse le congratulazioni dell’attuale presidente dell’Asd Pedale Ibleo Giovanni Gulino e le vive soddisfazioni da parte dello staff tecnico composto da Roberto Distefano, Massimo Canzonieri e Franco Massari. La Porta, nella stagione 2026, gareggerà in Cross-Country con i colori del Team Bikes Ragusa della presidente Claudia Ruggeri, mentre Gianmarco Occhipinti gareggerà nella specialità strada per il team Nial Nizzoli Almo.

