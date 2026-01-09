Modica. Presso l’Alberghiero la nuova sede operativa dell’Unitre

Modica, 09 gennaio 2026 – L’Unitre di Modica ha trasferito la propria Sede Operativa presso l’Istituto Professionale “Principi Grimaldi”, in Viale degli Oleandri, nel quartiere Sacro Cuore. Questo è quanto emerso dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione, convocata per ratificare l’azione del Consiglio Direttivo, concretizzata con la sottoscrizione della specifica convenzione con l’Alberghiero. Alla riunione, presieduta ed introdotta dal Presidente Enzo Cavallo, ha partecipato la Dirigente Scolastica, prof.ssa Claudia Terranova, che, intervenendo ha dichiarato di non aver minimamente esitato ad aprire la Scuola agli appartenenti alla terza età, a maggior ragione in quanto egregiamente organizzati da una Associazione di tutto rispetto come l’Unitre: una scelta pienamente condivisa e per questo approvata dal Consiglio d’Istituto.

“L’Istituto “Principi Grimaldi” – ha dichiarato la Dirigente Terranova – attua una politica di scuola come ‘comunità di apprendimento’ dove la parola ‘comunità’ racchiude tutti i soggetti attivi del territorio nel quale l’Istituto è inserito e la parola ‘apprendimento’ esprime non solo l’azione legata agli anni della scolarità, ma anche la formazione di cittadini che apprendono lungo tutto l’arco della vita.”

L’Assemblea è proseguita con l’esame e l’approvazione dei diversi punti all’Ordine del giorno e con la conferma della ripresa dell’attività sociale, dopo la pausa delle festività natalizie, di fine anno e di apertura del nuovo anno, da Lunedì 12 gennaio, nelle ore pomeridiane, con la riapertura e la necessaria riprogrammazione dei Corsi e dei Laboratori già avviati lo scorso mese di Novembre e con l’avvio di nuovi Corsi che andranno ad ulteriormente qualificare l’attività dell’Unitre, in pieno rilancio e nel rispetto delle particolari e crescenti esigenze dei Soci. L’Assemblea ha, fra l’altro, deciso di tenere il rinnovo delle Cariche sociali alla chiusura del corrente Anno Accademico, per consentire al nuovo Consiglio di insediarsi all’apertura del nuovo anno. Nei prossimi giorni sarà il Consiglio Direttivo a programmare i “Giovedì dell’Unitre, le escursioni, le visite guidate ed i viaggi sociali che impegneranno l’Associazione.

«È stata una riunione alquanto impegnativa ma incoraggiante – ha sottolineato Enzo Cavallo.- I Soci hanno dato il miglior contributo possibile manifestando tanta voglia di poter raccogliere i migliori frutti dallo stare insieme. La disponibilità offerta dalla Prof.ssa Terranova e, grazie a lei, dall’Istituto, lascia ben sperare per la realizzazione di progetti sicuramente interessanti per i quali siamo impegnati in maniera alquanto convinta. Poter disporre di aule attrezzate, della palestra, della serra e dei richiesti supporti organizzativi ci agevola tanto e ci consente di concentrare tutta l’attività in un unico sito. Per tutto questo sentiamo il dovere di ringraziare, oltre alla Dirigente ed il Prof. Licitra, il Consiglio di Istituto per aver approvato la richiesta dell’Unitre».

Salva