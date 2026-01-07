Paura in contrada Pozzo Bollente a Vittoria: fotografo salva una famiglia da un incendio

VITTORIA, 07 Gennaio 2026 – Poteva trasformarsi in una tragedia il pomeriggio di ieri in contrada Pozzo Bollente. Intorno alle 14:30, un incendio divampato all’interno di un’abitazione ha rischiato di travolgere un intero nucleo familiare, salvato solo grazie al tempestivo e coraggioso intervento di un passante.

Un fotografo, che stava percorrendo la strada adiacente, è stato attirato da una densa colonna di fumo nero proveniente da una villetta. Dopo aver allertato immediatamente i soccorsi, l’uomo ha sentito le grida d’aiuto provenire dall’interno e non ha esitato a intervenire personalmente.

Secondo una prima ricostruzione, il proprietario di casa avrebbe acceso il forno per cucinare delle pizze, addormentandosi però sul divano. In breve tempo, le fiamme e il fumo hanno invaso i locali, intrappolando donne e bambini che si trovavano in casa.

“Mi sono subito fermato per chiamare i soccorsi ma proprio in quel momento ho sentito le grida delle donne e di alcuni bambini” – racconta il soccorritore – “Sono quindi entrato nell’abitazione cercando di mettere tutti in salvo”.

Nonostante l’eroismo dell’uomo, che è riuscito a far evacuare tutti i presenti, rimane il dolore per la perdita del piccolo cagnolino di famiglia, rimasto intrappolato tra i fumi e purtroppo deceduto.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona, rimuovendo le bombole di gas e una stufa presenti nell’immobile, evitando così potenziali esplosioni. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Vittoria per i rilievi di rito.

A seguito dei danni strutturali causati dal calore e dal fumo, l’immobile è stato dichiarato inagibile. Resta il grande spavento per un epilogo che, senza l’intervento del fotografo, avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.

Salva