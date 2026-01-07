Fratelli d’Italia Pozzallo. Ancora nessun intervento su Viale Australia

Pozzallo, 07 gennaio 2026 – Nonostante le numerose segnalazioni avanzate nel tempo dal Circolo Fratelli d’Italia Pozzallo, e non da ultimo la mozione presentata, discussa e approvata all’unanimità in Consiglio Comunale, con cui si chiedeva l’immediata messa in sicurezza di Viale Australia a partire dal ripristino della segnaletica orizzontale, ad oggi nulla è cambiato.

L’arteria stradale continua a rappresentare un pericolo costante sia per gli automobilisti sia per i residenti, in un contesto di totale immobilismo da parte dell’Amministrazione comunale.

Denunciamo con forza l’inefficienza di chi governa la città, evidentemente incapace di garantire condizioni minime di sicurezza stradale e di ascoltare le legittime richieste della cittadinanza. La tutela della vita e dell’incolumità dei cittadini non può essere oggetto di distrazione o negligenza.

