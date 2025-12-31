  • 31 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 31 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Finanziato il progetto di riqualificazione per la chiesa di San Giovanni Maria Vianney a Puntarazzi

Il consigliere Battaglia: "Un intervento decisivo grazie all'on. Giorgio Assenza per garantire sicurezza, efficienza e continuità alla comunità parrocchiale"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 31 dicembre 2025 – Il consigliere comunale Salvatore Battaglia annuncia con grande soddisfazione un risultato atteso e fondamentale per la comunità di Puntarazzi: la chiesa parrocchiale di San Giovanni Maria Vianney sarà finalmente oggetto di un importante intervento di ristrutturazione e adeguamento. Dopo aver constatato personalmente la gravità della situazione, che rischiava di compromettere la stessa esistenza dell’edificio sacro, Battaglia si è immediatamente attivato per trovare una soluzione concreta e tempestiva.

“Questa estate – racconta il consigliere Battaglia – il parroco, don Giuseppe Iacono jr, mi ha confidato la sua preoccupazione per la non conformità della struttura alle norme vigenti, circostanza che avrebbe anche potuto esporre la chiesa al rischio di demolizione. Da lì, è stato avviato un dialogo tra gli enti competenti e il tecnico incaricato dal sacerdote, l’ingegnere Giuseppe Tranchina, per individuare le strategie più opportune. Era evidente che servivano risorse significative per restituire sicurezza e dignità a questo luogo di culto tanto caro alla comunità locale”.

Grazie al fondamentale contributo del deputato regionale Giorgio Assenza, è giunto ora l’atteso riscontro: con il Ddg n. 5497/2025 del 30 dicembre 2025, l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha deliberato il finanziamento di 249.135,65 euro per la riqualificazione della chiesa. Il progetto prevede interventi strutturali di adeguamento sismico ed energetico, l’installazione di nuovi impianti elettrici e termici, la sostituzione dei serramenti e opere edilizie interne ed esterne, con l’obiettivo di rendere la chiesa sicura, efficiente e accogliente per tutti.

“Questo intervento – sottolinea Battaglia – rappresenta una svolta per la contrada Puntarazzi, zona residenziale in forte crescita, che trova nella parrocchia di San Giovanni Maria Vianney un autentico punto di riferimento religioso, sociale e culturale. Un grazie sentito va all’on. Assenza per aver sostenuto le istanze del territorio, al parroco per la fiducia riposta e all’ing. Tranchina e ai tecnici coinvolti, che con dedizione hanno lavorato per il bene della collettività”.

La comunità di questa zona di Ragusa guarda con entusiasmo al futuro, certa che questo intervento contribuirà a rafforzare i legami e a favorire la crescita di un quartiere che ha fatto della solidarietà e della partecipazione i suoi valori fondanti.

© Riproduzione riservata
587420

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube