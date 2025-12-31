  • 31 Dicembre 2025 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo. Il Consigliere Agosta aderisce a Italia Viva Casa Riformista

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 31 dicembre 2025 – Il consigliere comunale Uccio Agosta ha ufficialmente aderito a Italia Viva – Casa Riformista durante la seduta di ieri sera a Pozzallo. “Ho scelto con serietà e responsabilità – ha dichiarato Agosta – per rafforzare la rappresentanza della città e rendere più incisivo il mio lavoro in Consiglio. Questa adesione mi offre nuovi strumenti e una rete istituzionale solida, grazie anche alla collaborazione con il deputato Davide Faraone e la senatrice Dafne Musolino, interlocutori pronti a sostenere Pozzallo in Parlamento”.
Agosta ha inoltre sottolineato il valore culturale della scelta, ricordando il legame tra Pozzallo e Firenze, fondato sull’eredità di Giorgio La Pira e l’attenzione di Matteo Renzi per la città. “Non si tratta di un interesse personale, ma della volontà di rafforzare Pozzallo, dotandola di più relazioni e maggiori possibilità di trasformare le esigenze territoriali in risultati concreti. Il mio impegno resta quello di sempre: lavorare con serietà e spirito di servizio”.
Soddisfazione è stata espressa dalla coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, presente in aula assieme ad altri esponenti del partito: “Questa decisione dà valore aggiunto al partito e rafforza Pozzallo, consolidando il sodalizio con Renzi e con Casa Riformista in vista delle prossime elezioni”.

© Riproduzione riservata
