Modica, Consulta Giovanile: Ruffino sollecita l’Amministrazione. “Infogiovani passo avanti, ora servono Regolamenti e Statuto”

Modica, 31 dicembre 2025 – Un primo segnale positivo per le politiche giovanili della città, ma non ancora sufficiente. È questo il giudizio del consigliere comunale di opposizione Alessio Ruffino dopo la presentazione di Infogiovani Modica, avvenuta sabato scorso presso la biblioteca comunale. «L’evento del 27 dicembre segna finalmente un punto di partenza concreto – afferma Ruffino – dopo due anni di amministrazione in cui si è visto poco, fatta eccezione per il pur apprezzabile progetto “Voglio Dire”, ancora in corso. Finalmente si cominciano a dare risposte tangibili ai giovani modicani». Il consigliere sottolinea però come l’attivazione dell’Infogiovani debba rappresentare solo il primo passo verso la piena operatività della Consulta Giovanile, strumento che, secondo il consigliere, resta ancora bloccato da carenze normative. «La politica deve passare dagli annunci ai fatti – incalza –. Nel Consiglio comunale del 20 dicembre l’opposizione ha dimostrato grande senso di responsabilità, consentendo la variazione di bilancio necessaria a finanziare i servizi dell’Infogiovani insieme ai colleghi Franzó, Frasca e Nigro. Ora, però, la palla passa alla Presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo». Per il consigliere è indispensabile procedere rapidamente con l’aggiornamento dei Regolamenti delle Consulte e, di conseguenza, dello Statuto comunale, passaggi tecnici senza i quali la Consulta non può diventare un organismo realmente funzionante. «Senza queste modifiche – spiega – non è possibile aggiornare le cariche né rendere la Consulta operativa. Per questo ho ripresentato una bozza di regolamento su cui si può lavorare da subito, evitando ulteriori ritardi». Il consigliere annuncia inoltre la presentazione di un’interpellanza per chiarire alcuni aspetti fondamentali legati alla partecipazione, a partire dall’aggiornamento dell’Albo delle associazioni e degli enti che si occupano di politiche giovanili. «Il percorso verso la Consulta Giovanile deve essere inclusivo e trasparente. È necessario conoscere tempi e modalità di iscrizione per le associazioni. I giovani di Modica hanno aspettato fin troppo e meritano oggi strumenti normativi moderni e spazi di rappresentanza che funzionino davvero

