  • 31 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 31 Dicembre 2025 -
Attualità

Modica, Consulta Giovanile: Ruffino sollecita l’Amministrazione. “Infogiovani passo avanti, ora servono Regolamenti e Statuto”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 31 dicembre 2025 – Un primo segnale positivo per le politiche giovanili della città, ma non ancora sufficiente. È questo il giudizio del consigliere comunale di opposizione Alessio Ruffino dopo la presentazione di Infogiovani Modica, avvenuta sabato scorso presso la biblioteca comunale. «L’evento del 27 dicembre segna finalmente un punto di partenza concreto – afferma Ruffino – dopo due anni di amministrazione in cui si è visto poco, fatta eccezione per il pur apprezzabile progetto “Voglio Dire”, ancora in corso. Finalmente si cominciano a dare risposte tangibili ai giovani modicani». Il consigliere sottolinea però come l’attivazione dell’Infogiovani debba rappresentare solo il primo passo verso la piena operatività della Consulta Giovanile, strumento che, secondo il consigliere, resta ancora bloccato da carenze normative. «La politica deve passare dagli annunci ai fatti – incalza –. Nel Consiglio comunale del 20 dicembre l’opposizione ha dimostrato grande senso di responsabilità, consentendo la variazione di bilancio necessaria a finanziare i servizi dell’Infogiovani insieme ai colleghi Franzó, Frasca e Nigro. Ora, però, la palla passa alla Presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo». Per il consigliere è indispensabile procedere rapidamente con l’aggiornamento dei Regolamenti delle Consulte e, di conseguenza, dello Statuto comunale, passaggi tecnici senza i quali la Consulta non può diventare un organismo realmente funzionante. «Senza queste modifiche – spiega – non è possibile aggiornare le cariche né rendere la Consulta operativa. Per questo ho ripresentato una bozza di regolamento su cui si può lavorare da subito, evitando ulteriori ritardi». Il consigliere annuncia inoltre la presentazione di un’interpellanza per chiarire alcuni aspetti fondamentali legati alla partecipazione, a partire dall’aggiornamento dell’Albo delle associazioni e degli enti che si occupano di politiche giovanili. «Il percorso verso la Consulta Giovanile deve essere inclusivo e trasparente. È necessario conoscere tempi e modalità di iscrizione per le associazioni. I giovani di Modica hanno aspettato fin troppo e meritano oggi strumenti normativi moderni e spazi di rappresentanza che funzionino davvero

© Riproduzione riservata
587424

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube