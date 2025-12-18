  • 18 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Dicembre 2025 -
Politica regionale

Tassa automobilistica, Abbate: “Maggioranza compatta, vincono i siciliani e le imprese”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 18 dicembre 2025 – “Il voto di oggi in Aula non è solo una vittoria per i cittadini e per il tessuto produttivo siciliano, ma è la dimostrazione di una maggioranza che quando vuole sa essere solida, coesa e determinata a portare avanti il programma di governo.” Lo dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate a nome di tutto il gruppo parlamentare della DC, commentando l’approvazione dell’emendamento che rinnova e potenzia le agevolazioni sul bollo auto in Sicilia. “Con 37 voti favorevoli, la coalizione di governo ha risposto con compattezza, respingendo ogni tentativo di non far passare l’emendamento e confermando il sostegno alle famiglie e alle associazioni di volontariato siciliane”. L’Onorevole Abbate sottolinea poi l’importanza tecnica e sociale della norma approvata: “Abbiamo introdotto esenzioni quinquennali per i veicoli elettrici, ibridi e a idrogeno, oltre a un supporto concreto per il Terzo Settore. L’esenzione totale dal pagamento del bollo auto per i primi cinque anni dall’immatricolazione (per il periodo 2026-2028) riguarda veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica; veicoli con doppia alimentazione elettrica/termica che richiedono ricarica esterna; veicoli ibridi che non necessitano di ricarica esterna (inclusi i sistemi LNG e BioLNG); veicoli con alimentazione esclusiva a idrogeno. L’emendamento riconosce il valore sociale di determinati enti, garantendo l’esenzione totale per i nuovi veicoli di organizzazioni di Volontariato, APS (iscritte al RUNTS) e Protezione Civile. È un segnale forte per la transizione ecologica e per chi lavora sul territorio”. Particolare rilevanza viene data alla continuità dei benefici: “Voglio evidenziare il valore strategico del comma 5 di questo emendamento. Grazie alla proroga delle disposizioni della legge regionale 2/2023, garantiamo i vantaggi già esistenti anche per il triennio 2026-2028, assicurando che gli enti del terzo settore beneficiari dei provvedimenti precedenti continuino a godere delle agevolazioni. Non lasciamo indietro nessuno, né chi acquista oggi né chi ha già investito in passato. La Sicilia che produce e che si impegna nel sociale ha bisogno di certezze, non di giochini d’aula. Oggi la politica dei fatti ha prevalso su quella dei tatticismi”.

© Riproduzione riservata
586607

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube