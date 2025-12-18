Flai CGIL Ragusa: Franco Cascone eletto nuovo Segretario generale

Ragusa, 18 dicembre 2025 – L’Assemblea generale della Flai CGIL di Ragusa ha eletto Franco Cascone nuovo Segretario generale della categoria dei lavoratori agricoli. L’elezione è avvenuta a larghissima maggioranza, alla presenza di Tonino Russo Segretario Generale della Flai Cgil Sicilia, Tina Balì Segretaria Nazionale Flai, Giuseppe Roccuzzo Segretario Generale Cgil Ragusa, Francesco Lucchesi Segretario Regionale Cgil Sicilia, al termine di un confronto partecipato che ha confermato la fiducia dell’organizzazione nella sua proposta sindacale e nel percorso delineato per il futuro. Cascone succede a Salvatore Terranova, che ha guidato la Flai CGIL di Ragusa per otto anni, concludendo il proprio mandato nel pieno rispetto delle previsioni statutarie. Un passaggio di testimone lineare e trasparente, nel solco di una tradizione sindacale che fa della democrazia interna e del ricambio una cifra identitaria. Nel corso dei lavori assembleari è stato più volte sottolineato il valore del lavoro svolto da Salvatore Terranova in anni complessi per il comparto agricolo, segnati da profonde trasformazioni produttive, criticità occupazionali e dalla necessità di rafforzare le tutele contro sfruttamento e lavoro irregolare. Con l’elezione di Franco Cascone, la Flai CGIL di Ragusa si prepara ad affrontare una fase nuova, chiamata a misurarsi con le sfide decisive del lavoro agricolo nel territorio: dignità salariale, sicurezza, legalità, diritti dei lavoratori stagionali e qualità delle filiere. Franco Cascone ha ringraziato Salvatore Terranova per il prezioso lavoro svolto in questi anni e cui va il ringraziamento di tutta l’organizzazione per le competenze e il lavoro svolto. Nella suo intervento Cascone ha voluto ricordare il dramma che si continua a vivere in Palestina. Ha continuato evidenziando che raccoglie l’importante lavoro svolto in questi anni insieme ai lavoratori. La Flai CGIL di Ragusa tutta, rivolge a Franco Cascone gli auguri di buon lavoro, nella convinzione che la sua guida saprà coniugare competenza, ascolto e determinazione, nel solco dei valori fondanti della CGIL e a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo.

Salva