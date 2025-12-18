Bando per medico generico fiduciario per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. Pozzallo spera

ROMA, 18 Dicembre 2025 – La Direzione Generale della prevenzione del Ministero della Salute ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di 5 incarichi di medico generico fiduciario per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile che riguarda anche la città di Pozzallo.

Il medico fiduciario marittimo navigante, parte dei SASN (Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti) italiani, svolge funzioni di medicina del lavoro e assistenza per il personale imbarcato, occupandosi di visite di idoneità pre-imbarco e periodiche, certificazioni di malattia/infortunio, gestione della salute a bordo e, se necessario, coordinando l’assistenza sanitaria indiretta all’estero, garantendo il supporto medico continuo al marittimo durante la sua attività professionale

I medici aspiranti all’incarico, entro il 19 gennaio 2026, a pena di esclusione, devono inoltrare l’apposita domanda, debitamente sottoscritta, al Ministero della salute, direzione generale della prevenzione – Ufficio 1 DGPRE, esclusivamente dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: dgprev@postacert.sanita.it, avente come oggetto: “Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico di medico generico fiduciario per la località di Pozzallo”. Nel caso di integrazione della documentazione già trasmessa, aggiungere la specifica: “integrazione”. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inviate entro le 23:59 del giorno di scadenza dell’avviso pubblico.

Per la città di Pozzallo è “libero” un posto da medico, ma l’avviso vale anche per i Comuni di Pachino, Augusta e Siracusa (tutti per una unità per Comune) per la Sicilia, e il Comune di Scilla per la Calabria.

Di seguito il link dell’avviso uscito poche ore fa (con allegato).

https://www.salute.gov.it/new/it/concorso/conferimento-di-n-5-incarichi-di-medico-generico-fiduciario-lassistenza-sanitaria-e-medico/

