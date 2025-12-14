“Tribunale di Modica sprecato. Contribuente paga 2 volte”. Moncada (Ascom) denuncia le conseguenze della chiisura

MODICA, 14 Dicembre 2025 – La chiusura del Tribunale di Modica continua a rappresentare una ferita aperta per la città, non solo dal punto di vista sociale e professionale, ma anche economico. È quanto dichiara Giorgio Moncada, Presidente di Confesercenti Modica, che interviene nel dibattito sottolineando le conseguenze concrete e gli sprechi amministrativi che hanno accompagnato la soppressione della sede giudiziaria.

Secondo Moncada, la chiusura del Tribunale non è stata un “evento neutro”, ma ha prodotto un “impoverimento economico, sociale e professionale della città”. Un dato, a suo avviso, oggettivo e innegabile.

A rendere la situazione ancora più critica si aggiungono due fatti, entrambi evidenziati dal Presidente Confesercenti a Modica esiste una struttura giudiziaria, realizzata con “parecchi miliardi di lire di denaro pubblico”, che è rimasta inutilizzata per anni. A Ragusa, attuale sede del Tribunale, gli edifici sono inadeguati, costringendo le istituzioni a ricorrere a “immobili privati” con costi di affitto a carico della collettività.

Il risultato è evidente: il contribuente paga due volte,” dichiara Moncada. “Paga per un investimento pubblico che non viene utilizzato e paga per supplire, con ulteriori risorse, a quella mancata utilizzazione. Questo non è campanilismo, ma una questione elementare di economicità e buon senso amministrativo.”

Il recente sblocco della struttura di Modica e la sua prossima assegnazione al Comune per finalità diverse da quelle giudiziarie vengono visti da Moncada come la “sconfitta di una battaglia” per il mantenimento del Tribunale. Tuttavia, al contempo, questo atto rappresenta “almeno un primo tentativo di porre fine a uno spreco prolungato, restituendo alla collettività un bene già interamente finanziato.”

Giorgio Moncada critica aspramente il dibattito politico che ne è scaturito. Invece di concentrarsi sui fatti e sui costi, il confronto si è arenato su “polemiche personali e attribuzioni di responsabilità tardive”.

L’intervento si chiude con un forte richiamo alla responsabilità e alla concretezza, distanziandosi dalla retorica aggressiva.

“La storia amministrativa insegna che l’aggressività verbale non coincide con la fondatezza delle ragioni,” conclude Moncada. “La città ha bisogno di soluzioni, non di regolamenti di conti. Come spesso accade nella vita, la calma di chi lavora vale più della rabbia di chi urla.”

