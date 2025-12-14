Ragusa, Senologia al Giovanni Paolo II, Bennardo: “Punto di riferimento a rischio criticità”

Ragusa, 14 dicembre 2025 – Il servizio di Senologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa rappresenta da anni un punto di riferimento fondamentale per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie mammarie. Tuttavia, oggi si trova ad affrontare serie criticità sia dal punto di vista strutturale, a causa delle dimensioni limitate degli spazi dedicati, sia per la riduzione del personale medico.

Nonostante le difficoltà, grazie alla professionalità e all’esperienza dell’equipe attuale, il servizio riesce a garantire alle pazienti un percorso diagnostico tempestivo e di alta qualità. Tuttavia, si prospettano ulteriori sfide: l’imminente probabile pensionamento del responsabile del servizio, uno dei due medici che compongono l’attuale equipe, rischia di compromettere la continuità e l’efficienza delle prestazioni.

A tal proposito, il consigliere comunale di Ragusa, Federico Bennardo, da sempre attento e sensibile alle problematiche del settore sanitario, ha dichiarato: “Il servizio di Senologia del Giovanni Paolo II è una risorsa preziosa per la nostra comunità, qualora mancassero tempestive decisioni da parte dell’azienda sanitaria, centinaia di pazienti potranno essere costrette a spostarsi in altre province per ricevere le cure necessarie. Utile garantire ai medici migliori condizioni lavorative e, al contempo, attivarsi immediatamente con un avviso pubblico per garantire l’eventuale sostituzione del personale medico in tempi rapidi, salvaguardando così il diritto alla salute delle nostre cittadine”.

