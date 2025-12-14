  • 14 Dicembre 2025 -
Cronaca

Scontro violento sulla SS 115: due giovani in gravi condizioni a Palma di Montechiaro

Tempo di lettura: 2 minuti

Palma di Montechiaro, 14 Dicembre 2025 –  Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, lungo la Strada Statale 115, nel tratto che precede la prima galleria in direzione Palma di Montechiaro.

Un violentissimo impatto ha coinvolto due autovetture, che in seguito allo scontro sono uscite di strada finendo la loro corsa nella scarpata sottostante.

I feriti, due giovani, hanno riportato lesioni molto serie e si trovano in gravi condizioni. Entrambi erano rimasti incastrati nelle lamiere contorte dei veicoli. Immediatamente allertati, i Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, dove è stato necessario un lungo e delicato lavoro per estrarre i giovani dall’abitacolo.

Dopo essere stati liberati, i due feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, che ne ha disposto l’urgente trasferimento in ospedale in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire la viabilità, al fine di determinare l’esatta dinamica del sinistro.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
