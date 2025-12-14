Il Borgo Monterosso celebra il 146° anniversario del Circolo Garibaldi

Monterosso Almo, 14 dicembre 2025 – Un pomeriggio ricco di storia e cultura accompagnerà il 146° anniversario del Circolo Giuseppe Garibaldi, una delle istituzioni più longeve della comunità monterossana. L’evento avrà inizio alle 17,45 nei locali del circolo, con l’apertura affidata al saluto del presidente Gianluca Parrino . Tra i momenti salienti ci sarà l’intervento del professore Sebastiano Buscema, che parlerà della coinvolgente riscoperta del gioco dei tarocchi siciliani, rievocando tradizioni ludiche antiche e radicate nel territorio. A seguire, la conferenza del Dottore Santi Benincasa, psicoterapeuta, che parlerà sul tema del valore ludico e terapeutico del gioco.

Uno dei momenti più attesi sarà la scopertura della nuova insegna del circolo, simbolo di continuità e rinnovamento. L’evento si concluderà con un momento conviviale e un rinfresco.

