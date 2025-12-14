Modica, medico aggredito in ospedale mentre è in servizio

Modica, 14 dicembre 2025 – Ancora un episodio di violenza ai danni di un operatore sanitario. È accaduto all’Ospedale di Modica, dove un medico del Pronto Soccorso è stato aggredito fisicamente all’interno dell’ambulatorio di Cardiologia mentre stava svolgendo il proprio lavoro. Secondo quanto ricostruito, il sanitario si era recato in Cardiologia per consegnare documentazione clinica relativa a una paziente in attesa di consulenza. In quell’occasione avrebbe segnalato un comportamento irregolare da parte di una familiare della paziente, dipendente dell’ospedale ma non in servizio, che avrebbe trasportato autonomamente la madre in barella pretendendo una precedenza, mentre il cardiologo era impegnato nella gestione di un codice rosso. Nel tentativo di richiamare il rispetto delle procedure, la situazione sarebbe degenerata: un altro familiare avrebbe colpito il medico con pugni al capo e al torace, provocandogli una contusione toracica con dolore e difficoltà respiratoria. Dopo l’aggressione, una delle figlie della paziente avrebbe fornito una versione opposta dei fatti, sostenendo di essere stata lei l’aggredita. Una ricostruzione contestata dal medico, che afferma di aver mantenuto un comportamento corretto e professionale. A supporto della sua versione vi sarebbe anche un testimone diretto, il cardiologo presente in ambulatorio. L’episodio è stato segnalato alla Direzione Sanitaria e il medico ha annunciato l’intenzione di presentare querela. Un fatto grave che riaccende i riflettori sulla crescente insicurezza negli ospedali e sulla necessità di maggiori tutele per chi ogni giorno lavora per garantire cure e assistenza ai pazienti.

