Modica | News in primo piano

Modica, medico aggredito in ospedale mentre è in servizio

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 14 dicembre 2025 – Ancora un episodio di violenza ai danni di un operatore sanitario. È accaduto all’Ospedale di Modica, dove un medico del Pronto Soccorso è stato aggredito fisicamente all’interno dell’ambulatorio di Cardiologia mentre stava svolgendo il proprio lavoro. Secondo quanto ricostruito, il sanitario si era recato in Cardiologia per consegnare documentazione clinica relativa a una paziente in attesa di consulenza. In quell’occasione avrebbe segnalato un comportamento irregolare da parte di una familiare della paziente, dipendente dell’ospedale ma non in servizio, che avrebbe trasportato autonomamente la madre in barella pretendendo una precedenza, mentre il cardiologo era impegnato nella gestione di un codice rosso. Nel tentativo di richiamare il rispetto delle procedure, la situazione sarebbe degenerata: un altro familiare avrebbe colpito il medico con pugni al capo e al torace, provocandogli una contusione toracica con dolore e difficoltà respiratoria. Dopo l’aggressione, una delle figlie della paziente avrebbe fornito una versione opposta dei fatti, sostenendo di essere stata lei l’aggredita. Una ricostruzione contestata dal medico, che afferma di aver mantenuto un comportamento corretto e professionale. A supporto della sua versione vi sarebbe anche un testimone diretto, il cardiologo presente in ambulatorio. L’episodio è stato segnalato alla Direzione Sanitaria e il medico ha annunciato l’intenzione di presentare querela. Un fatto grave che riaccende i riflettori sulla crescente insicurezza negli ospedali e sulla necessità di maggiori tutele per chi ogni giorno lavora per garantire cure e assistenza ai pazienti.

© Riproduzione riservata
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

3 commenti su “Modica, medico aggredito in ospedale mentre è in servizio”

  1. Giorgio Turla

    Il titolo corretto dovrebbe essere “ medico del pronto soccorso rincorre ed aggredisce parenti (donne) di una paziente”. Verbalmente e fisicamente, da qui la difesa del marito di una delle due donne che ha spintonato il medico, solo dopo che lo stesso aveva aggredito la moglie, colpendola alla tempia destra e rompendogli gli occhiali. A voi trarre le deduzioni del caso.

  2. Giulio Savarino

    Un ospedale al collasso, con medici che meriterebbero di stare a casa.
    1 mese fa sono stato aggredito da un medico del pronto soccorso perché ho chiesto di far visitare mia madre (88 anni) dopo 9 ore di attesa mi ha risposto dicendo: vada a Ragusa ..
    animali

  3. Giorgio Turla

    Buon pomeriggio. Non capisco perché non pubblicate il mio commento, da conoscitore dei fatti. Il medico vi ha detto la sua verità’, non la verità’. Ha pure inveito contro gli agenti intervenuti, perché dovevamo prima sentire lui, inveendo anche contro di loro!!! Grazie

