Ambiente | Modica

Modica apre il suo primo Centro del Riuso. Assessore Cannizzaro: un passo concreto verso l’economia circolare e la solidarietà

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 13 dicembre 2025 – È stato aperto  ieri pomeriggio, alla presenza della sindaca Maria Monisteri, dell’assessore all’Ambiente Samuele Cannizzaro, del consulente ambientale del Comune del Modica e della dottoressa Di Rosa, il primo Centro comunale del Riuso della città di Modica, realizzato in contrada Michelica, accanto al Centro Comunale di Raccolta. Il taglio del nastro ha segnato l’avvio di una fase sperimentale che rappresenta una novità assoluta per il territorio: un servizio che consente ai cittadini di conferire e ritirare gratuitamente oggetti ancora in buone condizioni, prolungandone la vita e riducendo la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento. Il nuovo centro sarà aperto tre giorni a settimana, mercoledì dalle 14 alle 18, sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, e domenica dalle 8 alle 13 e sarà gestito, in questa prima fase, dal personale della IGM, società che cura la raccolta dei rifiuti cittadini. “L’obiettivo è duplice – spiega l’assessore all’Ambiente Samuele Cannizzaro : da un lato, dare una seconda vita a oggetti ancora funzionanti e ridurre la produzione di rifiuti; dall’altro, avviare un progetto che ha anche una forte valenza sociale, perché permette di aiutare chi ha più bisogno e di creare, in prospettiva, laboratori di recupero e riparazione gestiti da associazioni del territorio. È un primo passo verso un modello virtuoso di economia circolare che unisce sostenibilità e solidarietà.” Il Centro, ospitato all’interno di un container appositamente allestito, accoglierà in questa fase solo oggetti di piccole dimensioni, come biciclette, giocattoli, utensili domestici, soprammobili e articoli per la casa non elettrici, purché integri, sicuri e funzionanti. In futuro, la struttura potrà essere ampliata e affiancata da laboratori sociali di riuso creativo, dove oggetti come biciclette o mobili potranno essere riparati e rimessi a disposizione della comunità. Il Centro del Riuso di Modica non è solo un presidio ambientale, ma anche un nuovo strumento di supporto alle politiche sociali comunali: i servizi sociali potranno infatti individuare beni di prima necessità da destinare a famiglie in difficoltà economica, favorendo così un circuito di solidarietà circolare che restituisce valore a ciò che sarebbe stato scartato. “È un risultato che segna una tappa importante nella gestione sostenibile dei rifiuti e nell’educazione ambientale della nostra città, ha commentato la sindaca Monisteri. È un servizio innovativo, che parla di rispetto per l’ambiente ma anche di attenzione verso la comunità, e che conferma la volontà dell’amministrazione di costruire una Modica sempre più verde e solidale.” Orari di apertura del Centro del Riuso – Contrada Michelica: • Mercoledì: 14:00 – 18:00 • Sabato: 8:00 – 12:00 e 14:00 – 18:00 • Domenica: 8:00 – 13:00 Gli orari potranno essere aggiornati con provvedimento dell’Amministrazione comunale o del gestore incaricato.

© Riproduzione riservata
