  • 11 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Dicembre 2025 -
Senza categoria

Incidente Sulla SS115 Rosolini-Noto. Scontro fra 3 veicoli

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Rosolini, 10 Dicembre 2025 – Pomeriggio di paura sulla Strada Statale 115 che collega Rosolini a Noto, in contrada Zacchita, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17:2o.

L’incidente ha visto protagonisti un’utilitaria, una Fiat Panda, un autocarro cassonato e un furgone.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto principale sarebbe avvenuto tra la Fiat Panda, che viaggiava in direzione Noto (partendo da Rosolini), e l’autocarro cassonato. Subito dopo, il furgone che seguiva avrebbe tamponato l’autocarro a causa della repentinità dell’impatto frontale/laterale. Sia l’autocarro che il furgone procedevano in direzione Rosolini.

Tutti i conducenti coinvolti sono risultati essere residenti a Rosolini.

• A.A., un giovane trentenne, si trovava alla guida della Fiat Panda ed è stato il solo a necessitare di cure mediche. È stato tempestivamente trasportato in ambulanza all’Ospedale di Avola per accertamenti.

• Alla guida dell’autocarro cassonato, carico di cassette vuote per la raccolta degli agrumi, si trovava un anziano agricoltore, un C.L.

• Il terzo conducente, alla guida del furgone, è stato identificato come il commerciante rosolinese V.P.

Per i conducenti degli autocarri non è stato necessario alcun ricovero ospedaliero.

L’incidente ha causato gravi danni a tutti e tre i mezzi, rendendo necessario l’intervento dei mezzi di soccorso stradale. La SS115 è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati, che sono stati caricati sui carri attrezzi intorno alle ore 19:50 per liberare completamente la carreggiata.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Noto, che hanno effettuato i rilievi di rito per determinare l’esatta dinamica e le cause che hanno portato al violento scontro.

 

foto Franco Assenza

585711
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube