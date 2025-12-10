Incidente Sulla SS115 Rosolini-Noto. Scontro fra 3 veicoli

Rosolini, 10 Dicembre 2025 – Pomeriggio di paura sulla Strada Statale 115 che collega Rosolini a Noto, in contrada Zacchita, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17:2o.

L’incidente ha visto protagonisti un’utilitaria, una Fiat Panda, un autocarro cassonato e un furgone.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto principale sarebbe avvenuto tra la Fiat Panda, che viaggiava in direzione Noto (partendo da Rosolini), e l’autocarro cassonato. Subito dopo, il furgone che seguiva avrebbe tamponato l’autocarro a causa della repentinità dell’impatto frontale/laterale. Sia l’autocarro che il furgone procedevano in direzione Rosolini.

Tutti i conducenti coinvolti sono risultati essere residenti a Rosolini.

• A.A., un giovane trentenne, si trovava alla guida della Fiat Panda ed è stato il solo a necessitare di cure mediche. È stato tempestivamente trasportato in ambulanza all’Ospedale di Avola per accertamenti.

• Alla guida dell’autocarro cassonato, carico di cassette vuote per la raccolta degli agrumi, si trovava un anziano agricoltore, un C.L.

• Il terzo conducente, alla guida del furgone, è stato identificato come il commerciante rosolinese V.P.

Per i conducenti degli autocarri non è stato necessario alcun ricovero ospedaliero.

L’incidente ha causato gravi danni a tutti e tre i mezzi, rendendo necessario l’intervento dei mezzi di soccorso stradale. La SS115 è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati, che sono stati caricati sui carri attrezzi intorno alle ore 19:50 per liberare completamente la carreggiata.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Noto, che hanno effettuato i rilievi di rito per determinare l’esatta dinamica e le cause che hanno portato al violento scontro.

foto Franco Assenza

