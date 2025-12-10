Modica. A Palazzo Grimaldi la presentazione del libro “Mi Chiamo Ruggine” di Gianlivio Fasciano

Modica, 10 Dicembre 2025 –Venerdì 19 dicembre si terrà un importante appuntamento culturale a Modica con la presentazione del libro “Mi chiamo ruggine” di Gianlivio Fasciano.

L’evento è un invito aperto alla cittadinanza per scoprire l’opera dell’autore e si svolgerà, alle 17:30, presso la prestigiosa Fondazione Giovan Pietro Grimaldi, situata nel Palazzo Grimaldi in Corso Umberto L’organizzazione invita tutti gli appassionati di letteratura a partecipare per un pomeriggio di discussione e approfondimento sul tema trattato nel libro.

Salva