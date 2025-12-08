  • 8 Dicembre 2025 -
  
Economia | Ragusa

Mercoledi prossimo a Ragusa i 60 anni dei Consulenti del lavoro

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 08 dicembre 2025 – Riconoscere i traguardi passati, rafforzare il senso di comunità e guardare al futuro. Con Coraggio, trasparenza, continuità, partecipazione e relazione. I Consulenti del Lavoro di Ragusa festeggiano 60 anni di attività, mercoledi’10 dicembre, con una manifestazione, a Poggio del Sole Resort, dedicata all’etica, alla professione e alle competenze. Questa celebrazione evidenzia i sei decenni di storia della categoria e il suo impegno a promuovere l’etica professionale e ad adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro.

“Celebrare 60 anni di professione è un traguardo significativo -spiega il presidente provinciale dell’ordine dei Consulenti del lavoro, Giusy Saraceno-una testimonianza di dedizione, servizio e passione. Sessant’anni di attività non rappresentano solo un traguardo ma anche un punto di osservazione privilegiato da cui guardare la strada percorsa e quella ancora da costruire.Un racconto fatto di aneddoti, di piccole e grandi storie che hanno costruito un’identità forte, sempre fedele ai valori originari legati al mondo del lavoro e al tessuto produttivo dei nostri territori”. Il 10 dicembre, con inizio alle 9 e 30,la parte convegnistica (2 tavole rotonde) con i saluti istituzionali del Presidente nazionale dell’Ordine dei Consulenti Del lavoro, Rosario De Luca e le relazioni del presidente provinciale Giusy Saraceno, Rosario Cassarino (presidente collegio revisori nazionale), Giovanni Iacono (direttore Inps sede Modica, assessore al bilancio comune di Ragusa, presidente della Feder Sanitari), Gianni Guttadauria (responsabile Fonarcom), Fabio Faretra (direttore Enpacl), Enrico Vannicola (presidente nazionale Ancl), Vincenzo Silvestri (presidente Fondazione Lavoro), Giovanni Vindigni (direttore Ufficio Provinciale del Lavoro), nel pomeriggio, alla ripresa dei lavori, la terza tavola rotonda, con gli interventi della deputazione regionale e nazionale e la quarta tavola rotonda sulla riforma professionale con le relazioni di Rosario Cassarino (presidente collegio revisori nazionale), Giuseppe Carambia (presidente consulta regionale Cdl Sicilia), Gaspare Patinella (presidente Provibiri nazionale), Salvatore Micieli (Vice presidente consulta regionale e presidente Cpo Trapani), Alfio Zarbano (Tesoriere Consulta Regionale e presidente Cpo Siracusa).
A conclusione la cerimonia di premiazione dei nuovi iscritti, la consegna delle targhe ai Consulenti con 25 e 50 anni di iscrizione e in appendice l’omaggio ai Consulenti del Lavoro che hanno fatto la storia dell’Ordine.

© Riproduzione riservata

