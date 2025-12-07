Servizio Civile: l’ASP di Ragusa sarà premiata come “Ente virtuoso amico della Rappresentanza SCU”

Ragusa, 07 Dicembre 2025 – L’ASP di Ragusa è stata individuata tra gli enti destinatari del premio “Ente virtuoso amico della Rappresentanza SCU”, attribuito agli enti che, nel corso del tempo, si sono distinti per la particolare attenzione, sensibilità e collaborazione dimostrata nei confronti della Rappresentanza degli operatori volontari del Servizio Civile Universale. La cerimonia di consegna si terrà mercoledì 10 dicembre alle ore 12 nella sala “Russo-Armenia”, in piazza Igea, alla presenza del Direttore generale Giuseppe Drago.

La Rappresentanza degli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale è l’organismo che, a livello nazionale e regionale, rappresenta i giovani impegnati nei progetti di Servizio Civile. Ne tutela i diritti, promuove la partecipazione attiva e mantiene un dialogo costante con enti e istituzioni, contribuendo allo sviluppo delle attività nel territorio e alla crescita del sistema nel suo complesso.

Per la Sicilia sono stati selezionati cinque enti. L’ASP di Ragusa, che dal 2019 risulta accreditata al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio, figura tra i premiati per l’impegno dimostrato nel supportare il percorso dei volontari, nel favorire un confronto costruttivo e nel sostenere il ruolo della Rappresentanza territoriale. Il premio prevede la consegna di un attestato incorniciato e di una copia del volume pubblicato dalla Rappresentanza Nazionale degli Operatori Volontari, realizzato con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Dipartimento per le Politiche Giovanili, del Servizio Civile Universale e di altri stakeholder.

Il riconoscimento giunge mentre è in corso, dallo scorso 1° luglio, il progetto “Educativa di comunità”, che coinvolge giovani tra i 18 e i 28 anni impegnati a rafforzare l’accessibilità ai servizi e la qualità dell’accoglienza sanitaria, con particolare attenzione agli utenti più vulnerabili.

