Santa Croce Camerina, Campo “J.F. Kennedy”, Cambia Verso: “Risultato che parla alla città”

Santa Croce Camerina, 06 dicembre 2025 – I consiglieri del gruppo consiliare Cambia Verso esprimono grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto con la piena fruibilità del campo sportivo “J.F. Kennedy”, oggi restituito alla città dopo anni di attesa. Questo traguardo rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo e la crescita dello sport e delle realtà associative locali. Fin dal primo giorno abbiamo sostenuto con convinzione il percorso avviato dall’Amministrazione e dal Sindaco, nella consapevolezza che un impianto moderno e sicuro fosse indispensabile per la nostra comunità.

Nel corso del cammino non sono mancate difficoltà e ostacoli, ma la determinazione ha vinto su tutto. C’era chi sperava che questo giorno non arrivasse mai e chi ha sempre lavorato affinché questo si potesse realizzare. Noi siamo sempre stati dalla parte di chi costruisce, non di chi frena. Con questo intervento si offre ai giovani un luogo di aggregazione, di crescita sportiva e sociale, rafforzando l’identità e l’orgoglio della nostra città. Il risultato raggiunto testimonia che quando si lavora con serietà, unità di intenti e visione, i progetti diventano realtà. E questo è un altro tassello del percorso avviato sin dall’inizio: continueremo a sostenere tutte le iniziative che puntano a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

