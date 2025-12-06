Controlli anti-droga e anti-esplosivo a Scicli: Carabinieri in azione con le unità cinofile

Scicli, 06 Dicembre 2025 – Controlli straordinari e mirati sono stati eseguiti stamani dalle Forze dell’Ordine in diversi punti della città. Nelle prime ore della giornata sono stati avvistati i mezzi delle squadre specializzate, incluse le unità cinofile antidroga e antiesplosivo dell’Arma dei Carabinieri.

I militari hanno condotto diverse perquisizioni personali e domiciliari in specifici quartieri, alla ricerca di conferme su sospette attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti e al possesso di materiali pericolosi.

Le verifiche si sono concentrate con particolare insistenza nel quartiere San Bartolomeo, dove le unità specializzate hanno operato a lungo nelle vie più strette. Un’intensa attività è stata riscontrata anche nel quartiere Jungi, in particolare nelle vicinanze del Liceo.

Al momento, non sono state diffuse informazioni ufficiali circa gli esiti positivi o meno di queste perquisizioni.

L’intensificazione delle attività di controllo infonde maggiore sicurezza anche nelle comunità limitrofe come quella di Scicli, ancora scossa dal recente ritorno di aggressioni nel centro cittadino e preoccupata dallo smercio di droga. Tale fenomeno determina la “desolazione” di alcune importanti aree pubbliche, percepite dai residenti come “non sicure”.

Questo innalzamento della soglia dell’attenzione da parte delle forze dell’ordine coincide con l’avvicinarsi delle imminenti festività natalizie. Non sono, dunque, da escludere nuovi interventi e pattugliamenti nelle prossime settimane, specialmente nelle zone ritenute più sensibili al fenomeno dello spaccio e della microcriminalità.

