Ragusa: Segretario Generale del Comune si riserva di replicare in Consiglio alle accuse del PD

Ragusa, 05 Dicembre 2025 – Dopo la nota diffusa dal Partito Democratico (PD) sui rilievi della Corte dei Conti riguardanti i controlli interni del Comune di Ragusa, interviene il segretario generale dell’ente, Valentino Pepe.

Questi, pur non entrando nel merito immediato delle contestazioni, ha comunicato attraverso una nota ufficiale che si riserva di intervenire in Consiglio comunale.

Pepe ritiene l’Aula consiliare la sede preposta per rispondere formalmente e in modo circostanziato a quelle che definisce “pesanti affermazioni e alle scorrette informazioni riportate” nel comunicato del Partito Democratico.

