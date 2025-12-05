Guardia di Finanza: avvicendamento al Comando della Tenenza di Pozzallo

Pozzallo, 05 Dicembre 2025 – Si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice della Tenenza di Pozzallo della Guardia di Finanza. Il Sottotenente Andrea Romano ha assunto l’incarico di Comandante, subentrando al Tenente Emanuela Vaio.

Il Sottotenente Romano, 46 anni, di origini calabresi e laureato in economia aziendale, giunge a Pozzallo al termine di un percorso di formazione presso l’Accademia della Guardia di Finanza, riservato agli appartenenti al Corpo. Precedentemente, l’Ufficiale ha prestato servizio presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria.

Il Tenente Emanuela Vaio lascia la Tenenza dopo un proficuo triennio di intenso lavoro, durante il quale il Reparto ha conseguito importanti risultati in tutti i settori strategici del Corpo. È stata trasferita al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia.

Il Comandante Provinciale di Ragusa, Colonnello Walter Mela, ha ringraziato il Tenente Vaio per l’impegno e il lavoro svolto, e ha rivolto al Sottotenente Romano i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando “ulteriori successi per il Reparto, nell’interesse del Corpo e del Paese.”

