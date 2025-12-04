  • 4 Dicembre 2025 -
  4 Dicembre 2025
Modica | Politica

Sicurezza e ascolto: inaugurata al Commissariato di Modica “La stanza tutta per sé”. Monisteri: “Il 25 novembre non sia un giorno che passa via”.

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 04 Dicembre 2025  – Un segnale concreto nella lotta alla violenza di genere. È stata inaugurata ieri, presso il Commissariato di Polizia di Modica, “La Stanza Tutta per Sé”, un’iniziativa promossa dal Soroptimist International Club Ragusa. Si tratta di un ambiente accogliente e riservato, appositamente dedicato all’ascolto protetto delle vittime di violenza e delle persone vulnerabili. Erano presenti all’inaugurazione anche il sindaco, Maria Monisteri, l’assessore Concetta Spadaro e la presidente del Consiglio Comunale Mariacristina Minardo, che hanno voluto sottolineare l’importanza dell’evento in relazione alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
“Il 25 novembre non resti un giorno che passa via senza lasciare concreti segnali dietro sé. È l’unico modo per dare un senso vero a quella Giornata così importante – ha dichiarato Monisteri- . “Ogni iniziativa sincera che porta a fatti concreti e reali per lottare contro la violenza sulle Donne, vedrà il nostro convinto sostegno.”
L’iniziativa del Soroptimist è stata accolta con favore dalle istituzioni locali.
Mariacristina Minardo ha ripreso le parole del Questore Marco Giambra, che ha sottolineato come la realizzazione di questa stanza, che segue quella già inaugurata presso la Compagnia dei Carabinieri di Modica, dimostri che “la violenza di genere non coinvolge solo le vittime, le forze dell’ordine e la magistratura ma tutta la comunità”. La nuova “Stanza Tutta per Sé” rappresenta dunque uno strumento fondamentale per garantire un supporto psicologico e un ambiente sicuro alle donne nel delicato momento della denuncia.

585075
© Riproduzione riservata

