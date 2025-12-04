Il poeta Domenico Pisana inserito nel libro “Il sogno di Seneca”, uscito in India

Un bel riconoscimento al poeta e scrittore modicano, Domenico Pisana, è pervenuto dalla sua inclusione nel volume in inglese “Letteratura mondiale in India. Il sogno di Seneca, Global Fraternity off Poets, Gurugram 122- 002(Harjana) India, 2025, e che è diffuso da Amazon.

“In questa raccolta, scrive il curatore dott. Jernail Singh Anand –presentiamo la poesia di alcuni maestri della letteratura che hanno arricchito il mondo letterario con i loro scritti, la loro acuta erudizione e la loro leadership nell’ambito della creazione letteraria.”

Insieme a Domenico Pisana, sono antologizzati il poeta Massimo Massa, Pro-Rettore dell’Accademia di Arti e Scienze Filosofiche di Bari; Cheikh Tidiane Gaye, scrittore e poeta senegalese e figura nota e di rilievo nella letteratura migrante in lingua italiana; Constantin Barbu, poeta e scrittore, laureato presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Craiova; Maja Herman Sekulić, poetessa serba con Master in Letteratura mondiale presso conseguito pressi l’ Università di Belgrado nel 1977 e con dottorato di ricerca in Letteratura comparata presso Princeton, New Jersey , nel 1986; e infine lo stesso curatore dell’opera Jernail S Aannd, autore di numerosi libri di poesia , narrativa, saggistica e scrittura spirituale, professore Onorario Emerito presso l’Istituto di Studi e Ricerche Europee sui Rom, Crimini contro l’Umanità e Diritto Internazionale, Belgrado, Serbia, e membro onorario dell’Associazione degli scrittori serbi.

Il volume dedica alla poesia di Pisana 28 pagine in inglese e italiano; i suoi testi pubblicati sono tratti dalle raccolte: “Tra naufragio e speranza”, 2014; “Odi alle dodici terre”, 2016, libro dedicato alle città della provincia di Ragusa, “Nella trafitta delle antinomie”, 2020; “Profili di tempo e d’anima”, 2024.

“Sono molto onorato ed emozionato da questa pubblicazione, afferma Domenico Pisana, perché rafforza sempre più il mio impegno a considerare la poesia uno strumento in grado di alimentare la speranza di un dialogo inclusivo per un nuovo umanesimo e capace di focalizzare due elementi: la riscoperta dell’altro come prossimo che ti guarda, ti fa capire che tu non sei tutto, che il senso della vita è anche fuori di te, non solo dentro di te; e il ritorno alla Trascendenza, cioè a quel sogno di un’alterità ultima che trova il suo senso in Dio”.

Delle poesie contenute nel libro, riportiamo il testo Trovami dove germoglia un fiore , che si è aggiudicato il 5° posto per la Sezione opere di poesia inedita al Premio Letterario Milano International 2021, al quale hanno partecipato 1770 poeti di 21 paesi.

Non cercarmi

nell’eco di suoni tra rovi

di muri abbandonati,

negli ossami di gelidi tronchi;

nella foschia di nebbie

limacciose come fondali di fiumi,

in rupi di parole imbevute di fiele

che riducono lo spazio del cuore.

Trovami

nell’operosità delle api

nella leggerezza di foglie

che bagnano di rugiada i sogni;

nella trasparenza della luce

che apre pianeti d’alba

e rimuove penombre d’oscurità

nascoste nei filamenti del cuore.

Non cercarmi

nella rete di catene a spirali

negli anni che non tornano più,

in vortici di perenni maschere;

nel doppio di valigie vuote

nelle lame di rivalità

che aprono ferite nell’anima

in giardini di follie

sotto le stelle che tacciono.

Trovami

nell’aratro che solca la terra

nel sole che risplende sui campi

nel cuore che abbraccia

verità e libertà;

lì dove la nave ha il vento contrario

il tempo attende ritorni di colori

per saziarmi dell’essere che sfida

le foreste fino a sfiorare Dio.

Non cercarmi

dove non sono.

Trovami

dove germoglia un fiore

anche se nessuno lo annaffierà.

(Da: Profili di tempo e d’anima”, Operaincerta editore 2024)

