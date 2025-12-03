Una Panda ibrida in forza alla Polizia locale di Scicli

Scicli, 03 dicembre 2025 – Una benedizione è stata impartita stamani davanti al Municipio di Scicli da Don Pietro Zisa a una Fiat Panda ibrida che da qualche settimana è entrata a far parte del parco auto della Polizia Locale di Scicli.

L’auto è a basse emissioni, e per la prima volta presenta una livrea in cui l’indicazione della Polizia locale è declinata in varie lingue. Segno della città che cambia e accoglie persone da tutto il mondo.

Erano presenti a questo momento il sindaco Mario Marino e la comandante Maria Rosa Portelli.

