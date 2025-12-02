  • 2 Dicembre 2025 -
Politica | Pozzallo

Pronta la palestra dell’Istituto “Giorgio La Pira” di Pozzallo

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 02 dicembre 2025 – La palestra dell’Istituto “Giorgio La Pira” di Pozzallo è pronta e potrà essere utilizzata già dal prossimo mese per ospitare competizioni sportive con pubblico.

Il sopralluogo effettuato ieri ha confermato il completamento della nuova pavimentazione, delle attrezzature – tabelloni, canestri, reti e dotazioni varie – e la piena funzionalità degli spazi interni, grazie anche alla sistemazione provvisoria di servizi igienici e spogliatoi. L’intervento è stato realizzato grazie ai fondi statali destinati al miglioramento delle strutture scolastiche, stanziati con la Legge di Bilancio 2018.

Nel frattempo sono state delimitate le aree esterne dove sorgeranno due nuovi corpi di fabbrica destinati a spogliatoi e servizi, per un investimento complessivo di circa 600 mila euro, la cui ultimazione è prevista entro la prossima stagione estiva. “Garantire agli studenti spazi moderni, sicuri e adeguati significa investire nella loro crescita formativa e nel loro benessere” ha dichiarato la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, ringraziando gli uffici tecnici e amministrativi “per la professionalità e l’impegno dimostrati in ogni fase del procedimento”.

Soddisfatto anche il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna: “La città potrà finalmente disporre di una palestra moderna e funzionale. Entro l’anno presenteremo la SCIA provvisoria che consentirà lo svolgimento delle attività sportive con pubblico già dalla prossima stagione”. Il Sindaco ha inoltre ricordato che è previsto l’asfaltamento dell’arteria stradale che costeggia l’Istituto, intervento che migliorerà ulteriormente l’accessibilità della nuova struttura.

© Riproduzione riservata

