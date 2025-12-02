  • 2 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Dicembre 2025 -
Economia | Ragusa

Anc Ragusa promuove il corso di qualifica per auditor. Gli appuntamenti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 02 dicembre 2025 – L’Associazione nazionale commercialisti Ragusa annuncia l’avvio del corso di qualifica per auditor, rivolto ai professionisti interessati ad approfondire le competenze nell’ambito delle attività di audit. L’iniziativa si terrà oggi e domani, dalle ore 9 alle 18, con una giornata conclusiva prevista per il 19 dicembre negli stessi orari. Il corso si svolgerà presso la sala Gianni Molè, all’interno del palazzo della Provincia di Ragusa, garantendo una sede prestigiosa e funzionale all’evento.
L’apertura dei lavori sarà arricchita dai saluti istituzionali del neopresidente di Anc Ragusa Giovanni Frasca, del presidente di Anc nazionale Marco Cuchel e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa Maurizio Attinelli, che sottolineano l’importanza della formazione continua per i commercialisti e il valore di iniziative di questo tipo per la crescita del settore. Il programma prevede l’approfondimento di strumenti di rilevazione, interpretazione e valutazione dei dati, tecniche di audit avanzate, gestione e conduzione dell’audit e le competenze fondamentali richieste agli auditor. I lavori saranno coordinati e condotti dai relatori Maurizio Podico e Daniela Pina, esperti riconosciuti a livello nazionale, per quanto riguarda le prime due giornate.
Ciascuna giornata si concluderà con una prova scritta, volta a verificare le conoscenze acquisite e a valorizzare l’impegno dei partecipanti. L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per rafforzare la professionalità degli iscritti e promuovere una cultura dell’audit attenta e qualificata nel territorio ragusano.

584728
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube