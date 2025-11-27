  • 27 Novembre 2025 -
Cronaca | Modica | Slider

Modica, paziente disabile rimandata a casa: intervento rinviato per mancanza di posti-letto

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 27 Novembre 2025 – Un grave episodio di disservizio sanitario si è verificato presso l’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, gettando luce sulle persistenti criticità relative alla gestione dei ricoveri e degli interventi programmati. Protagonista della vicenda è una donna di 67 anni, affetta da disabilità, gravi difficoltà di deambulazione e diverse patologie croniche e invalidanti. La paziente era in attesa di un intervento chirurgico, programmato sin dai primi di ottobre a seguito di una visita specialistica a pagamento effettuata in ospedale. L’intervento della donna è stato rinviato per ben due volte. La situazione è degenerata in occasione del secondo rinvio, avvenuto con modalità definite “umilianti”.

La paziente, come richiesto dal protocollo, si è presentata in ospedale alle 7  del mattino. Nonostante la sua condizione di disabilità e le difficoltà motorie, è stata costretta ad attendere in sala d’attesa per oltre due ore e mezza.

Verso la metà della mattinata, anziché essere avviata al ricovero, la donna è stata informata dalla caposala di turno che non sarebbe stata ricoverata e l’intervento sarebbe stato nuovamente annullato per una singola e inaccettabile motivazione: “non ci sono posti letto”.

Il rinvio dell’operazione, oltre a prolungare le sofferenze della paziente, evidenzia gravi problemi di pianificazione e coordinamento all’interno della struttura ospedaliera, dove la mancanza di posti letto sta compromettendo l’assistenza a chi ne ha più bisogno, specialmente ai soggetti più fragili e vulnerabili.

© Riproduzione riservata

1 commento su “Modica, paziente disabile rimandata a casa: intervento rinviato per mancanza di posti-letto”

  1. Tonino Spinello

    Questa è l’ennesima dimostrazione che il Ministero della Salute non è compatibile con il Ministero del Tesoro.

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

