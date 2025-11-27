  • 27 Novembre 2025 -
Politica | Scicli

Forza Italia sempre più forza di Governo. Incontro a Scicli

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 27 novembre 2025 – Il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, ha incontrato in queste ore i rappresentanti del partito di Scicli, insieme al segretario cittadino Guglielmo Cartia. L’incontro aveva come obiettivo principale quello di garantire una linea politica univoca per l’intero movimento politico, rafforzando il percorso di crescita del partito a livello locale.

“Proseguiamo con determinazione nel percorso di crescita di Forza Italia, puntando a un risultato significativo nella campagna di tesseramento che si concluderà il prossimo 19 dicembre”, ha dichiarato Cugnata. “Siamo per natura una forza di governo e, in quanto tale, siamo pienamente impegnati a sostenere l’attuale amministrazione comunale di Scicli per l’intero mandato”.

Durante la riunione, è stato ribadito l’impegno delle segreterie, cittadina e provinciale, e dei consiglieri del partito nel trovare le dovute corrispondenze per fare parte attiva della maggioranza. A tal fine, Cugnata ha affidato al capogruppo consiliare Giuseppe Arrabito l’incarico di promuovere un confronto politico con il sindaco Marino, alla presenza dello stesso segretario provinciale, al fine di meglio definire e valorizzare il ruolo di Forza Italia all’interno della compagine amministrativa. “Considerando che il nostro gruppo consiliare è il più numeroso in seno al consiglio comunale, il nostro sostegno alla giunta Marino vuole essere solido e determinante, certo che si troveranno le condizioni migliori affinché ciò accada”, ha sottolineato il segretario provinciale.

Forza Italia ribadisce così il proprio ruolo di forza politica volta a garantire stabilità e coerenza, nel rispetto dei valori fondanti del partito e al servizio della comunità di Scicli.

© Riproduzione riservata

