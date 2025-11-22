Diocesi di Noto: l’elenco ufficiale dei nuovi Vicari Foranei

Noto, 22 Novembre 2025 – La Diocesi di Noto, guidata dal Vescovo Mons. Salvatore Rumeo, ha completato l’assetto dei Vicari Foranei, figure essenziali per il coordinamento pastorale del territorio. Le nomine, alcune delle quali ufficializzate a luglio 2025 e in vigore dal 1° settembre 2025, definiscono la seguente composizione per gli otto Vicariati:
Avola: Sac. Gianni Donzello;
Ispica: Sac. Antonio M. Forgione;
Modica: Sac. Giuseppe Stella;
Noto: Sac. Maurizio Novello;
Pachino: Sac. Giorgio Parisi;
Pozzallo: Sac. Salvo Bella;
Rosolini: Sac. Salvatore Cerruto;
Scicli: Sac. Ignazio La China.