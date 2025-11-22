Monterosso Almo. L’artista Giovanna Giaquinta dona un’opera alla comunità

Monterosso Almo, 22 novembre 2025 – Si terrà domenica 23 novembre, alle ore 10,30, presso il prestigioso Palazzo Cocuzza la cerimonia di donazione dell’opera pittorica “ La natura incontaminata a Monterosso Almo” da parte dell’artista di origini monterossane Giovanna Giaquinta, conosciuta con il nome d’arte Vannaqui.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune e nell’ambito della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale, rappresenta un gesto di profondo legame affettivo tra l’artista e il suo paese d’origine. Il dipinto, ispirato ai paesaggi e alla bellezza del territorio ibleo, sarà donato alla cittadinanza e troverà collocazione permanente va all’interno di Palazzo Cocuzza.

