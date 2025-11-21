Promozione. Il Santa Croce Calcio si prepara al match interno contro la Virtus Akragas

Santa Croce Camerina, 21 novembre 2025 – Ritorna a giocare in casa il Santa Croce calcio e lo farà affrontando la corazzata Virtus Akragas.

La gara valevole per la nona giornata del girone d’andata del campionato di Promozione, metterà gli uomini di mister Fabio Campanaro di fronte alla favorita per la vittoria finale del girone D.

Gli agrigentini dopo la fallimentare stagione scorsa, sono ripartiti dal campionato di Promozione con una nuova dirigenza e con obiettivi ambiziosi che prevedono l’approdo fra i professionisti nell’arco di poche stagioni.

A tal proposito il patron Salvo La Porta ha allestito una squadra super competitiva, allenata da un tecnico esperto come Seby Catania e composta da calciatori di categoria superiore che nel campionato di Promozione fanno la differenza.

Uno su tutti Cristian Llama che con diverse stagioni in serie A nelle fila di Catania e Fiorentina è un fuoriclasse per la categoria, ma in rosa ci sono giocatori del calibro di Ten Lopez, Tripoli, Cipolla, king, Fragapane e altri che hanno sempre militato in categorie superiori.

Mister Campanaro è consapevole che la partita non sarà fra le più facili, ma nonostante ciò, cercherà di mettere i bastoni fra le ruote ai più quotati avversari.

Il tecnico del Cigno per l’occasione recupererà tutti i suoi uomini, compresi Golisano e Valerio che nello scorso turno sono rimasti al palo.

La squadra in settimana si è allenata con estrema professionalità e il gruppo ci tiene a fare bene contro la capolista.

La gara si giocherà domenica pomeriggio allo stadio Biazzo di Ragusa e avrà inizio alle ore 14.30.

A dirigere l’incontro sarà il signor Giorgio Fragalà della sezione arbitrale di Acireale che sarà collaborato dai signori Marcos e Billè entrambi della sezione arbitrale di Messina.

Infine, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha decretato il divieto di trasferta ai tifosi dell’ Akragas per motivi di ordine pubblico.

