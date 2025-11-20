  • 20 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

La “Virgo Fidelis”: celebrazione solenne a Ragusa per l’Arma dei Carabinieri

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 20 Novembre 2025 – L’Arma dei Carabinieri della provincia di Ragusa si prepara a celebrare la sua Celeste Patrona, la “Virgo Fidelis”, una ricorrenza che racchiude in sé anche la memoria storica della “Battaglia di Culqualber” e l’attenzione sociale per la “Giornata dell’Orfano”.

La solenne cerimonia avrà luogo venerdì 21 novembre 2025, con inizio alle   11:00, presso la   Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa.

Il momento centrale della giornata sarà la Celebrazione Eucaristica, che sarà officiata da  Mons. Giuseppe LA PLACA, Vescovo di Ragusa.

Alla cerimonia è prevista la partecipazione delle massime Autorità civili e militari dell’intera provincia, a testimonianza del profondo legame e del rispetto che la comunità riserva all’Arma.

La celebrazione non sarà solo un momento di fede, ma anche di forte valenza storica e sociale:

  • “Virgo Fidelis”: La ricorrenza della Patrona è l’occasione per rinnovare i valori di fedeltà, coraggio e dedizione che contraddistinguono l’operato quotidiano dei Carabinieri.

  • 84° Anniversario della “Battaglia di Culqualber”: Verrà commemorato il sacrificio eroico dei Carabinieri che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si immolarono in Africa Orientale, guadagnando la Medaglia d’Oro al Valore Militare alla Bandiera dell’Arma.

  • “Giornata dell’Orfano”: La giornata è dedicata anche alla solidarietà e alla memoria degli orfani dei Carabinieri caduti in servizio, a cui l’Arma riserva costante sostegno.

583474
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube