La “Virgo Fidelis”: celebrazione solenne a Ragusa per l’Arma dei Carabinieri

RAGUSA, 20 Novembre 2025 – L’Arma dei Carabinieri della provincia di Ragusa si prepara a celebrare la sua Celeste Patrona, la “Virgo Fidelis”, una ricorrenza che racchiude in sé anche la memoria storica della “Battaglia di Culqualber” e l’attenzione sociale per la “Giornata dell’Orfano”.

La solenne cerimonia avrà luogo venerdì 21 novembre 2025, con inizio alle 11:00, presso la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa.

Il momento centrale della giornata sarà la Celebrazione Eucaristica, che sarà officiata da Mons. Giuseppe LA PLACA, Vescovo di Ragusa.

Alla cerimonia è prevista la partecipazione delle massime Autorità civili e militari dell’intera provincia, a testimonianza del profondo legame e del rispetto che la comunità riserva all’Arma.

La celebrazione non sarà solo un momento di fede, ma anche di forte valenza storica e sociale:

“Virgo Fidelis”: La ricorrenza della Patrona è l’occasione per rinnovare i valori di fedeltà, coraggio e dedizione che contraddistinguono l’operato quotidiano dei Carabinieri.

84° Anniversario della “Battaglia di Culqualber”: Verrà commemorato il sacrificio eroico dei Carabinieri che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si immolarono in Africa Orientale, guadagnando la Medaglia d’Oro al Valore Militare alla Bandiera dell’Arma.

“Giornata dell’Orfano”: La giornata è dedicata anche alla solidarietà e alla memoria degli orfani dei Carabinieri caduti in servizio, a cui l’Arma riserva costante sostegno.

