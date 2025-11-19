E’ ragusano lo studente picchiato, rapinato e accoltellato a Milano: arrestati 5 coetanei del Monzese

MILANO/RAGUSA, 19 Novembre 2025 – È un ragazzo di 22 anni originario di Ragusa, studente universitario alla Bocconi, la vittima della violentissima aggressione avvenuta la notte del 12 ottobre scorso in Via Como, nel cuore della movida milanese. Il giovane è stato picchiato, rapinato e accoltellato da un gruppo di coetanei, riportando ferite gravissime che, stando ai medici, gli causeranno una disabilità permanente a una gamba.

La Polizia di Stato ha dato esecuzione questa mattina a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. di Milano, arrestando i presunti responsabili: si tratta di cinque ragazzi della zona di Monza, molto amici tra loro, di cui tre minorenni (17enni incensurati) e due maggiorenni (18enni), questi ultimi con piccoli precedenti per furto e possesso di arma bianca.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato Garibaldi-Venezia, l’incontro tra il 22enne e il gruppo è avvenuto casualmente intorno alle 3 di notte. Approfittando dello stato alterato della vittima, che aveva bevuto, il gruppo ha iniziato a deriderlo per poi passare all’aggressione fisica, picchiandolo e rapinandolo di 50 euro.

Quando il giovane ragusano ha tentato di inseguire gli aggressori per riprendersi il denaro, la situazione è precipitata: uno dei diciottenni lo ha colpito con un’arma bianca. Il 22enne è stato accoltellato due volte e poi continuamente picchiato a terra dal resto del gruppo.

Trasportato d’urgenza in ospedale, le condizioni della vittima sono risultate subito critiche. Nonostante i fendenti (uno al gluteo e uno alla schiena) non sembrassero inizialmente gravissimi, i medici hanno scoperto che la ferita alla schiena era particolarmente profonda, causando la lesione di un’arteria e una grave emorragia interna.

Il colpo, inoltre, ha intaccato il midollo osseo. I sanitari hanno riscontrato danni permanenti che precluderanno l’uso completo della gamba, condannando di fatto il giovane studente a una disabilità permanente.

foto ANSA

Salva