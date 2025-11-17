  • 17 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Novembre 2025 -
giarratana | Sport

Vittorie su entrambi i fronti per l’Asd Giarratana Volley

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 17 novembre 2025 – Domenica quasi perfetta per l’Asd Giarratana Volley che ha incassato i successi delle proprie squadre senior. Vince la maschile a Pedara e pure la femminile in casa, anche se al tiebreak, con la Juvenilia Catania. Ma andiamo con ordine. Ieri, nel campionato di Serie C maschile, il team allenato da coach Gianluca Giacchi ha conquistato il terzo successo di fila su altrettante gare fin qui disputate. Contro il Giavì Pedara, gli iblei sono scesi in campo molto determinati, hanno concesso qualcosina nel primo set, chiuso a 23 dai locali, ma poi hanno dominato in lungo e in largo conquistando il 3-0 in poco più di un’ora di partita, dando prova del loro ottimo stato di salute. “Diciamo che abbiamo giocato come avevamo previsto – sottolinea il tecnico Giacchi – forse qualcosa in più e meglio di quello che erano le aspettative. Infatti, si può dire che non c’è stata storia. Abbiamo messo a frutto tutto quello che si era già sperimentato in occasione delle prime due gare. Ringrazio, in modo particolare, Bazzano che, da posto 4, si è sacrificato, rispondendo alla grande, in un ruolo che non è suo, quello di libero. Una bella prova di forza”.
Gara assolutamente più incerta quella che, sempre ieri, si è disputata alla palestra comunale della Perla degli Iblei dove l’Asd Volley Giarratana ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di una Juvenilia Catania mai doma. Le pallavoliste rossoblù vincono il primo set a 17 e si illudono che sia tutto facile. Ma ben presto si rendono conto che non è affatto così e nel secondo e terzo set, complice qualche errore di troppo nella gestione degli attacchi e delle battute, subiscono la risalita in cattedra delle etnee. Il Giarratana, però, non si dà per vinto e conquista il quarto set, animando poi un tiebreak di fatto senza storia, riuscendo a mettere a terra una serie di attacchi che la Juvenilia non sa contenere. “Dopo due sconfitte, sinceramente – sottolinea coach Saro Corallo – era importante riuscire a sbloccarsi. Ce l’abbiamo fatto giocando una gara con attenzione e costanza e, soprattutto, non ci siamo disunite quando sembrava si stesse mettendo male. Bene, abbiamo molto da migliorare, ma è questa la strada da percorrere”. Il presidente Salvatore Pagano è soddisfatto: “Devo ringraziare tutti per l’impegno e devo sottolineare il calore del nostro pubblico che, come sempre, non ci fa mai mancare un entusiasmante supporto”.

583143
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube