La Volley Modica Next Gen sconfitta in casa della capolista Giarre, biancoazzurri mai in partita si arrendono senza lottare

Giarre – Netta sconfitta in casa della capolista I Siciliani Giarre ieri sera per la Volley Modica Next Gen che in terra etnea hanno subito un k0 pesante. I ragazzi di coach Ciccio Italia, infatti, non sono mai entrati in partita lasciando sin da subito campo ai loro avversari che di certo non avevano bisogno di un atteggiamento così remissivo da parte dei giovani biancoazzurri. La partita è stato un monologo giarrese, che soprattutto nelle prime frazioni di gioco ha messo in evidenza la netta differenza di valori in campo con due sestetti che hanno obiettivi diametralmente opposti nella stagione. Soltanto nel terzo set i modicani hanno tirato fuori un minimo d’orgoglio e lottando su ogni pallone hanno cercato di difendere la maglia, ma senza riuscirci perchè come dicevamo Giarre è squadra che non lascia nulla di intentato e nonostante il calo di concentrazione ha dimostrato di essere superiore al sestetto modicano che ricordiamo è formato per la maggior parte di giovani che partecipano ai campionati giovanili under 19 e under 17. “Non siamo mai entrati in partita – dichiarano dalla Volley Next Gen – il divario in campo era tanto e lo si è visto, ma noi ci abbiamo messo del nostro portando un rispetto eccessivo a quella che è la formazione che tra quelle che abbiamo incontrato finora è quella che più ci ha impressionato e non si trova in testa alla classifica per caso. Abbiamo sbagliato atteggiamento e ne abbiamo pagato le conseguenze. È vero che siamo una squadra giovane – concludono – ma non possiamo cercare scusanti, abbiamo perso meritatamente e l’atteggiamento troppo remissivo non ci è piaciuto e di questo è stato già evidenziato a fine partita”.

