  • 17 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Novembre 2025 -
Sport

La Volley Modica Next Gen sconfitta in casa della capolista Giarre, biancoazzurri mai in partita si arrendono senza lottare

I Siciliani Giarre 3 - Volley Modica Next Gen 0 -   Parziali: 25/10, 25/14, 25/19
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarre – Netta sconfitta in casa della capolista I Siciliani Giarre ieri sera per la Volley Modica Next Gen che in terra etnea hanno subito un k0 pesante. I ragazzi di coach Ciccio Italia, infatti, non sono mai entrati in partita lasciando sin da subito campo ai loro avversari che di certo non avevano bisogno di un atteggiamento così remissivo da parte dei giovani biancoazzurri. La partita è stato un monologo giarrese, che soprattutto nelle prime frazioni di gioco ha messo in evidenza la netta differenza di valori in campo con due sestetti che hanno obiettivi diametralmente opposti nella stagione. Soltanto nel terzo set i modicani hanno tirato fuori un minimo d’orgoglio e lottando su ogni pallone hanno cercato di difendere la maglia, ma senza riuscirci perchè come dicevamo Giarre è squadra che non lascia nulla di intentato e nonostante il calo di concentrazione ha dimostrato di essere superiore al sestetto modicano che ricordiamo è formato per la maggior parte di giovani che partecipano ai campionati giovanili under 19 e under 17. “Non siamo mai entrati in partita – dichiarano dalla Volley Next Gen – il divario in campo era tanto e lo si è visto, ma noi ci abbiamo messo del nostro portando un rispetto eccessivo a quella che è la formazione che tra quelle che abbiamo incontrato finora è quella che più ci ha impressionato e non si trova in testa alla classifica per caso. Abbiamo sbagliato atteggiamento e ne abbiamo pagato le conseguenze. È vero che siamo una squadra giovane – concludono – ma non possiamo cercare scusanti, abbiamo perso meritatamente e l’atteggiamento troppo remissivo non ci è piaciuto e di questo è stato già evidenziato a fine partita”.

583146
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube