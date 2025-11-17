Trionfo Ucraino a Modica: concluso il IV Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra Fiati “Frederick Fennell”

Modica, 17 Novembre 2025 – La città di Modica è stata, dal 14 al 16 novembre, il palcoscenico della IV edizione del Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra Fiati “Frederick Fennell”. L’evento, organizzato dal Liceo Musicale “Giovanni Verga” con il supporto della Fondazione Teatro Garibaldi e il Patrocinio del Comune di Modica, ha visto la partecipazione di 30 talenti internazionali. A conquistare il prestigioso trofeo è stato il maestro Vikulov Oleksii dall’Ucraina.

La competizione ha richiamato Direttori d’Orchestra di altissimo livello provenienti da ogni parte del mondo, tutti desiderosi di misurarsi in prove di direzione e concertazione. Le tre fasi del Concorso (Eliminatoria, Semifinale e Finale) hanno richiesto ai partecipanti di dirigere repertori specifici con ensemble di rilievo, tutti costituiti da professionisti del territorio ibleo, docenti e studenti del Liceo Musicale “Verga”.

L’Ensemble da Camera di Fiati e Percussioni ha accompagnato la prova eliminatoria, mentre l’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga” è stata protagonista della semifinale. La fase finale ha visto esibirsi la Gustav Holst Wind Symphony.

Il Direttore Artistico dell’evento è il Prof. Mirko Caruso, docente di Clarinetto e responsabile del Progetto Orchestra del Liceo Musicale modicano.

La Giuria, composta da figure di spicco del panorama musicale mondiale, è stata presieduta dal Maestro Lorenzo della Fonte, affiancato da Jack Stamp (USA), musicista, compositore e didatta (autore anche del brano eliminatorio), Miguel Etchegoncelay, presidente WASBE (Associazione Bandistica Mondiale), e Andrea Gasperin, Docente e Direttore d’Orchestra di rilievo internazionale.

L’iniziativa ha goduto del supporto di sponsor di prestigio come la statunitense PaGu Batons, che ha creato una copia fedele della bacchetta del Maestro Fennell per l’edizione, e la casa editrice Mulph Musical Editions. Fondamentale anche il sostegno della Fondazione Teatro Garibaldi, nella figura del Sovrintendente Tonino Cannata, da sempre attento alla promozione delle eccellenze artistiche locali.

La serata finale, culminata con il concerto di Domenica 16 novembre presso il Teatro Garibaldi, ha svelato i vincitori. Il trofeo “Frederick Fennell” è stato assegnato a:

Vikulov Oleksii (Ucraina) Lin Kristin Hwan (Stati Uniti) Yip Yuk-Chuen (Cina)

Gli organizzatori hanno rivolto un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Verga”, Alberto Moltisanti, alla Referente del Liceo Musicale, Prof.ssa Loredana Vernuccio, al Sovrintendente Cannata e a tutti i docenti che hanno contribuito al successo e alla crescita artistica dell’iniziativa.

